Hea suitsusauna kütmiseks ja selitamiseks varu piisavalt aega

Saunakütmise kõrvalt saa ei muud tööd teha, see on ikka omaette hool ja tegemine. Tihti on saunaomanikel välja kujunenud omad kindlad kütmise ja tuulutamise tavad. Järgnevalt mõned olulisemad tarkused.

* Vali suitsusauna kütmiseks võimalikult kuivad ja vähese koorega lepapuud.

* Tereta suitsusauna, kerist, kive ja tald. Räägi, miks ja kellel just sel päeval sauna kütad.

* Esimene ahjutäis olgu leebe: alusta tuld väheste puudega, luba kerise kividel rahulikult soojeneda ja paisuda. Jälgi tuule suunda ja õhurõhku. Vastavalt ilmale ava saunaahjule piisav õhu juurdevool: ava räpna (suitsuauk), uksed, aknad. Õhku olgu pigem rohkem kui vähem.

* Teine ja kolmas ahjutäis puid annavad saunakuumale südame. Täida saunaahi ainult 2/3 kolde mahust puudega, mis on asetatud risti-rästi. Siia võib lisada mõne halu kõrgema kütteväärtusega kuiva puud, näiteks kaske. Põlemine peab olema intensiivne, leek teravate helepunaste tippudega. Segada on ka vaja.

* Iga suitsusauna kütmine on pisut erinev, kuid vältimaks liiga suure ja raskesti segatava söekihi teket, lase puudel põleda enne uute lisamist ühtlaste süteni, millel tantsivad sinised leegid. Sega tuld ja süsi tihti.

* Viimased ahjutäied köetakse pisut peenemate halgudega, et anda leilile kuumust ja teravust. Ahi täidetakse puudega vaid pool kolde mahust. Segatakse tihti, 15 – 20 minuti järel, et söed jääks võimalikult ühtlased.

* Köetud suitsusaun jäetakse lahtiste uste ja akendega selgima nii kauaks, kuni sütelt kaob sinine leek. Kui söed on kustunud, suletakse kolde uks, piserdatakse kerisele tulist vett tuhaosakeste eemaldamiseks koldest ja õhust. Pestakse külma veega puhtaks lavad ja pingid, suletakse uksed ja aknad. Räpna suletakse tavaliselt pärast esimest leili. Pärast esimest leili on mõistlik saun ka uuesti tuulutada.