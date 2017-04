Homme algab Eesti suurim ehitusmess. Firmad loodavad messil müügiedu suurendada

5. aprillil kell 12.00 algab Eesti Näituste messikeskuses Eesti suurim ehitusmess „Eesti Ehitab 2017“, kus ligi 300 ehitamisega või ehitusmaterjalidega seotud ettevõtet tutvustab uusi materjale– ja trende. Firmad lähevad messile eesmärgiga suurendada müügiedu.

5.- 8. aprillini Eesti Näituste messikeskuses toimuv 21. rahvusvaheline ehitusmess „Eesti Ehitab 2017“ avab traditsiooniliselt kevadise ehitushooaja. „Ehitusmess on kui ehitushooaja kevadekuulutaja. Juba aastaid on just ehitusmess oodatuimaks kokkusaamiskohaks nii ehitusala ettvõtetele kui ehitushuvilistele,“ selgitab ehitusmessi projektijuht Epp Sultsmann. „Ehitusmessil tutvustavad ehitusala ettevõtted selle hooaja uusimaid ehitusmaterjale ja ehituslahendusi, mistõttu mess on nii inspiratsiooniallikas kui parim teadmiste ammutamise koht Eestis.“

Messi teabeprogrammi raames saab kõigil messi kolmel päeval osaleda ehitusalastel seminaridel. Sel aastal on seminaride programm väga võimas: toimuvad põhjalikud töötoad katuse ja fassaadide materjalidest ning paigaldamisest, energiasäästust ja värvimisnippide teemal.

„Neli päeva vältavas seminariprogrammis saab teada innovaatiliste tehnoloogiate kasutusvõimalustest ehituses ning saab ka kuulda uusimaid kogemusi ja oskusteavet erinevatel ehitusega seonduvatel teemadel,“ ütleb ehitusmessi projektijuht Epp Sultsmann. Ehitusmessilt leiab vajaliku koolituse nii ehitusvaldkonna professionaal kui oma kodu ehituse ja renoveerimisega tegelev majaomanik.

Täiesti uus on messi raames toimuv ehitusala ekskursioon, kus Arhitektuurimuuseumi teaduri Mait Väljase juhtimisel külastatakse Pirita tee ja Maarjamäe arhitektuuriväärtusi. Laupäeval tasub aga ehitusmessile tulla kindlasti koos lastega, sest toimuvad spetsiaalselt lastele mõeldud töötubadesse, kus saab ehitamist harjutada vildist konstruktor mänguasjaga Feltive.

Iga mess on ehitusturul toimuva nägu

„Mõneti võivad ehitusmessid ju sarnased tunduda, sest paljud suured materjalitootjad kasutavad messil samu asukohti. Ometi on iga mess ikka erinev ja oma näo annab messile eeskätt olukord ehitusturul: millised ettevõtted on turul tegutsemas, kui suured on tootmis- ja ehitusmahud, kui palju on vajadus ja võimalus turundusse ja müügitoetusesse panustada, millised on aktuaalsed teemad. Kui tõesti meenutada 21 aastast perioodi, siis veelahe jookseb 2008 - 2009 aasta majanduslanguse perioodilt. Majanduslangusest alates on näha, et messile tullakse ikka tõsist tööd tegema. Oluline on hoida nii vanu kliendisuhteid kui leida uusi müügikanaleid. Ehitusmessi ärikeskkonnana väärtustavad nii turuliidrid, kelle kõrval on hea esimesi samme Eesti ehitausturul astuda ka uutel tulijatel,“ meenutab Epp Sultsmann .

Ühtki konkreetset messi ta ise ajaloost esile ei taha tõsta. Oluline on ikka see, mis tulemas on, sest ajas muutuvad materjalid ja tehnoloogiad ja just uuel messil saab näha ja kogeda uudseid ja põnevaid lahendusi, mida parasjagu ehitusturul pakkuda on.

Messikeskusese 4 statsionaarset halli, spetsiaalselt ehitusmessiks püstitatud kerghall ning avaväljakud mahutavad sel aastal ligi 300 messil osaleva ettevõtte viimaste aastate esinduslikuma väjapaneku. Suurimate väljapanekutega osalevad käesoleval aastal Saint Gobain Ehitustooted AS, Vennad-Dahl AS, Velux AS, , Espak AS, Balteco AS, Airwave AS, Lasita Aken AS, Wienerberger AS, Paroc AS EM-Serv jne.

Rahvusvahelised eksponendid tulevad messile oma toodetega välja Belgiast, Svetšist, Saksamaalt, Poolast, Lätist, Leedust, Soomest, Rootsist.

Messi raames kuulutatakse 6.aprillil välja ka Eesti Puitmajaliidu ja –klastri poolt korraldatava konkursi „Aasta tehasemaja 2016“ võitjad.

Messil osalejatel on eesmärgid paigas

Villeroy & Boch on ehitusmessil juba 15. korda. Turundusjuht Aivi Paju peab messi parimaks väljundiks oma uudistoodete tutvustamisel nii ehituses kui ka kinnisvaraarenduses tegutsevatele firmadele, samuti sisearhitektidele ning lõpptarbijatele. „Ehitusmess pakub võimaluse vahetult suhelda ning saada ka uusi B2B kontakte. Ehitusmess on Eesti suurim mess, millel on iga-aastaselt ca 35 000 – 38 000 külastajat,“ lisab Aivi Palju.

Kuna firma omab messil vaid esindusfunktsiooni ning ise jaemüügiga ei tegele, siis otsene tulemuste mõõtmine on keeruline. Messil osalemise eesmärk on tutvustada esindatavaid kaubamärke Villeroy & Boch ja Gustavsberg, näidata uudistooteid ja innovaatilisi lahendusi. „Messil osalemise tulemusena on suurenenud näiteks meie projektimüügi- ja erivajadustega inimestele mõeldud toodete müük. Kahjuks oleme kogenud, et ehitusspetsialistide huvi ehitusmessi vastu ei ole nii suur kui võiks, mis annab võimaluse messikorraldajatel selles vallas areneda,“ juhib Aivi Palju tähelepanu.

Viking Window turundusjuht Alvar Pelšs ütleb, et nende firma on ehitusmessil käinud alates 1998. aastast alates ning seda vahetpidamata. “Tuleb olla seal, kus on kliendid. Ehitusmessile tuleb paari päeva jooksul kokku suur hulk inimesi, kellel on uusi aknaid ja uksi vaja. See on hea võimalus näidata uusi tooteid ja kogu sortimenti. Kuna teeme puidust ja puit-alumiiniumist aknaid ning uksi ainult kliendi mõõtude järgi siis on meile oluline, et inimesed saaksid katsuda-tunnetada materjale ning proovida erinevaid avanemisi ning suluseid oma käega. See annab kindluse, et milline toode ja lahendus sobib inimese vajadustega kõige paremini,” seletab Alvar Pelšs. Milliste eesmärkidega sel aastal messile minnakse? “Oleme käinud 19 aastat - oleme rahul, see tasub ära. Konkreetne mõõdetav kasu on messi päevadel tehtud pakkumised, millest hiljem saavad tellimused. Sel aastal on plaan tutvustada uut panoraam-lükandust ja teisi tooteid ning teha palju pakkumisi,” ütleb Alvar Pelšs.

ArevaSolar Estonia OÜ osaleb ehitusmessil kolmandat korda. Firma esindaja Raido Vaikre sõnul on üldjoontes ka rahule jäädud. „Osaleme messil sellepärast, et usaldusväärsemalt ja paremini klientidele silma paista. Füüsiliselt kohapeal klientidele lahendusi leida on oluliselt lihtsam, kui mõne muu kanali kaudu. Käega katsutava kasu saamine on siiski pikem protsess. Messil soovime tutvustada võimalikult palju oma pakutavaid uudseid lahendusi ning muidugi seeläbi saavutada ka piisav müügiedu,” on Raido Vaikre lootusrikas.