Homme avab uksed uuenenud Haabersti K-rauta kauplus

Homme, 7. aprillil avatakse Tallinnas 3,4 miljoni euro suuruse rahasüsti saanud uue kontseptsiooniga Haabersti K-rauta kauplus. Pood läbis põhjaliku renoveerimise, mille käigus avardus müügipind, uuenes interjöör ning laienes toote- ja teenuste valik.

Uuenenud kaubahoovis on senisest selgem liiklusskeem ja kaubapaigutus ning rohkem parkimis- ja laadimiskohti. Kaupluses on säilitatud kogu klassikalise ehituspoe sortiment, selle kõrvale on toodud valik kodusisustust, valgusteid ja kodutehnikat. Remondi- ja paigaldusteenusele lisaks saab kauplusest rentida tööriistu, lasta õmmelda kardinaid ning ääristada vaipu.

Uuenenud kaupluses on lisateenuste pakkumiseks ja konsultatsiooni rolli tugevdamiseks loodud täiendavalt üle 20 töökoha, kokku töötab Haabersti K-rauta kaupluses ligi 100 inimest.

“K-rautal on olnud selgelt turuliidri positsioon ehitusmaterjalide turul ning loomulikult on ehitamise ja sisustamisega tegelevad kliendid meie jaoks jätkuvalt prioriteediks,” räägib Kesko Senukai Estonia juht Ramunas Adamonis. “Paneme ka edaspidi rõhku ärikliendi suunitlusele pakkudes professionaalset nõu, äriklienditeenindust ning soodsaid tingimusi. Samas pöörab meie uus kontseptsioon senisest rohkem tähelepanu ka erakliendi ootustele nii uute tootegruppide kui teenuste näol,” lisas Adamonis.

Baltikumi suurim ehitus- ja sisustuskaupluste kett Kesko Senukai investeerib kaupluste kaasajastamisse ja arengusse erinevates riikides 100 miljonit eurot. Kesko Senukai kaubandusvõrku kuulub 8 K-rauta kauplust Eestis. Lisaks Eesti kauplustele kuulub kontserni 85 kauplust Leedus, 8 Lätis ja 27 Valgevenes. Võrgu ühine käive ulatus 2016. aastal 493 miljoni euroni.