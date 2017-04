Husqvarna astub jagamismajandusse

Husqvarna alustab mais Stockholmis pilootprojekti, et katsetada harvem kasutatavate aiatöödeks mõeldud akutoodete nagu hekipügaja, kettsaag, puhur rentimist. Uudne Battery Box pakub aiaomanikele võimalust kasutada akutooteid vaid vajadusel ning välistab nii mured toodete hooldamisel ning ladustamisel.

Pilootprojekt on osa Husqvarna pühendumusest innovaatilistele ja jätkusuutlikele lahendustele aedade ja haljasalade hooldamisel.

Husqvarna Battery Box on nutikas, 8x3 meetri suurune konteiner, milles on 30 elektroonilist kappi akutoodetega. IPhone rakenduse abil saavad aiaomanikud endale vajaliku toote reserveerida, selle eest tasuda ning kapi ukse avada. Rakendusest saab ka vastava toote kasutusjuhendi.

Esimene nutikas Battery Box paigaldatakse Stockholmi, Bromma Blocks kaubanduskeskusesse ning ühe akutoote rentimine hakkab päevas maksma ca 35 eurot.

“Inimesed jagavad juba oma kodusid ja autosid. Harva kasutatavate tööriistade, nagu näiteks hekilõikurid, jagamine tundub paljudele aiaomanikele mõistlik. Husqvarna Battery Box on ilmekas näide meie püüdlustest leida uusi innovaatilisi ja jätkusuutlikke lahendusi, mis tooksid kasu nii meie klientidele, kogukondadele kui ka meie edasimüüjatele,” ütles Husqvarna divisjoni juht Pavel Hajman.

Husqvarna Eesti tegevjuht Jaanus Vahesalu tervitab uue lahenduse proovimist: “Jagamismajandus on tulnud selleks, et jääda. Praegu on küll tegemist ainult Rootsis toimiva pilootprojektiga, kuid loodan, et kasutajad võtavad selle hästi vastu ja saame peagi hakata sel moel harva kasutatavaid tooteid pakkuma ka Eestis.”

Pilootprojekt toetab Husqvarna plaani viia linnakeskkonnas fookus bensiinil töötavatelt toodetelt vaiksete ja õhku mittesaastavate akutoodete kasutamisele. Projektiga testitakse turu valmidust sellisteks lahendusteks, kasutajate käitumist ja enda tehnilist valmisolekut. Testperiood kestab 1. maist 31. oktoobrini.

Kuidas Battery Box töötab?

Pärast registreerimist iPhone rakenduses saab klient reserveerida ühe 30st akutootest (kettsaag, hekilõikur, trimmer või puhur). Rakendus selgitab, kuidas avada kapi uks ning selgitab lühifilmidega, kuidas renditud toodet kasutada. Päikesepatareidel töötavat Battery Boxi hooldavad igapäevaselt Husqvarna töötajad kindlustamaks, et seal sisalduvad tooted on kasutuskorras ning akud laetud.

Battery Boxiga saab klient suhelda Bluetoothi vahendusel ning klient identifitseeritakse pilootprojektis Rootsi BankID abil. Makse võetakse krediitkaardilt kuu lõpus. Testperioodil on rakendus kasutatav ainult iPhone telefonidega.

Kõik rentimiseks mõeldud akutooted on samasuguse võimekusega nagu samaväärsed bensiiniga töötavad masinad. Akutooted töötavad 36V Li-ion akudel ning üks aku sobib kõigi Battery Boxis olevate toodetega.