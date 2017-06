Huvitav põhjus, miks sinu maja või korter nii palju ei maksa kui naabri oma

Planguvärvijad

Zillow tegeleb USAs kinnisvara müügi ja rendile andmisega ning nad tegid suure uuringu ning võrdlesid 32 000 objekti fotot ja nende müügihindu. Seda selleks, et teada saada, kas värvidel on mingi roll kinnisvara hinnale. Selgub et on, kirjutab Marketwatch.