Inimestele meeldivad põlluarendused. Selleks on ka kindlad põhjused

Põlluarendused ei ole halvad. Lihtsalt buumi ajal suutsid mõned ebakvaliteetsed arendajad tilgakese tõrva meepotti kukutada ja maine ära rikkuda, kirjutab Uus Maa Kinnisvarabüroo maakler Egon Juhanson firma blogis.

Tegelikult on paljud praegu juba kõrghaljastusega elamupiirkonnad kunagi alustanud põllu- või heinamaalt. Kui asju kvaliteetselt teha, on tänuväärsed ostjad kohe olemas.

Miks üldse ehitatakse heinamaale või endisele põllule, küsib Egon Juhanson. Eks ikka seepärast, et mujal pole ruumi. Kui linn on juba parkide ja elamumaade võrgustikuna välja kujunenud, siis tulebki võtta kasutusele uusi maid, mis seni on olnud tühjad.

Põlluarendus on uue keskkonna loomine, mille kujundamine võtab veidi enam aega, kuid seal tuleb teha ära kõik, et piirkond kujuneks mõnusaks elukohaks. Tänapäeva nõuded uute elamukvartalite loomisel on karmid. Tuleb rajada taristu, ehitada teenindavaid hooneid ning kujundada haljastus. Ja sellised piirkonnad on populaarsed, kinnitab Egon Juhanson.

Kuna vajadus uute korterite või ridamajade vastu on suur ning kui sealsete arendusprojektide ehituskvaliteet on kõrge, siis ei kardeta ka põllule osta kodu.

Määrav on ka siinpuhul hind, mis on väljakujunenud asumitest soodsam. Inimesed soovivad kvaliteeti ja personaalsete soovide täitmist ning ka head hinda. Kui seda kõike pakutakse, siis pole vahet, kas arendus tuleb heinamaale, metsavahele või puiestee äärde. Igaüks saab valida endale meelepärase variandi.

