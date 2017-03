Juba aasta pärast saab osta aiamajade disainikonkursi võidutööd „Alucoli“

Lasita Maja rahvusvahelisele aiamajade disainikonkursile esitati poolsada tööd 24 riigist ning võitjaks kuulutati 7. märtsil Poola arhitekti Aleksandra Wódka-Kaszubska kavand „Alucoli”.

Teise ning kolmanda koha võitsid Saksamaa esindajad, vastavalt Riccardo Mariano ning Philipp Jacob ja Eerika Alev. Lasita Maja disainikonkursil korjasidki enamiku auhindu Saksamaa arhitektid.

Võistluse kaaskorraldaja, arhitekt Tiit Silla sõnul korraldatakse Eestis arhitektuurivõistlusi tihti, kuid enamasti mõne suure kontserdimaja või linnaväljaku tegemiseks. „Lasita Maja võistlus keskendus väiksele moodulile ehk aiamajale ning oli selles mõttes eriline. Tulemus jääb inimeste aedadesse paljudeks aastateks ning seetõttu mõjutab see paljude inimeste elukeskkonda," lisab arhitekt.

Žürii lähtus oma otsuse tegemisel sellest, et konkursi võidutööd oleksid lihtsasti toodetavad, et need lisaksid olemasolevale turule lisandväärtust ning et neil oleks piisavalt potentsiaali tõusta uueks müügihitiks.

Kõigi plaanide kohaselt peaks võidutöö prototüüp valmima lähema poole aasta jooksul ning osta saab seda ilmselt juba aasta pärast.

Kõigi konkursitöödega saab tutvuda veebis: http://katus.eu/lasita-competition/submissions.

Teine preemia kuulus aiamajale "Fivefold Room", arhitekt Riccardo Mariano . Tootja