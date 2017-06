Juhtmega, akuga või bensiiniga – milline muruniiduk sobib sinu aeda?

Vaatame lähemalt, millised on erinevate niidukitüüpide plussid ja miinused? Ei ole olemas ühte kõige paremat varianti. Kõik sõltub ikka aiast ja niitjast.

Tükk aega on bensiinimootoriga muruniidukid enamike kasutajate jaoks normiks olnud. Elektriniidukid olid kunagi saadaval peamiselt vaid juhtmega ning ei pakkunud kaugeltki sarnast jõudlust nagu vana hea fossiilkütuseid põletav mootor andis. Viimastel aastatel on tööriistatootjad aga üha enam akutehnoloogia arendamisele rõhku pannud ning seda valdkonda jõudsalt edendanud.

Selle tulemusena on ka muruniidukid endale võimsad akud külge saanud ning aastaid uute mudelitega katsetamist neist ka tõsiseltvõetava valiku teinud. Sealjuures ei ole ka juhtmega niidukid kaugeltki ajast maha jäänud.

Vanakooli tehnoloogial põhinev bensiinimootoriga niiduk on muidugi jätkuvalt professionaalide lemmik. Võimsaimatele bensiinimootoritele ükski elektriniiduk vastu ei saa ning tõeliselt suurte maa-alade niitmine nõuab vaid bensiinipaagi täitmist. Kui niitmine on sinu töö või niita on lihtsalt väga palju, pole mõistliku esialgse investeeringuga bensiininiidukile vastast.

Bensiinimootoriga muruniidukite plussid:

• Täielikult juhtmevabad - osta vaid bensiini ja õli ning niida kasvõi keset metsa.

• Tankimine ei võta tunde ning suuremate alade järjepidevaks niitmiseks pole vaja lisaakusid osta.

• Olles enamjaolt terasest, on nende kered tavaliselt vastupidavamad kui elektriniidukitel.

• Puudub võimalus juhtmesse lõigata, mis teeb need juhtmega niidukitega võrreldes natukene ohutumaks.

Bensiinimootoriga muruniidukite miinused:

• Tavaliselt raskemad kui elektriniidukid.

• Üsna mürarikkad.

• Su naabrid ja lemmikloomad vihkavad neid masinaid.

• Vajavad regulaarset hooldust.

• Vajavad töökorras hoidmiseks mitmeid lisasid (bensiin, õli, süüteküünlad, filtrid jne...)

• Pikemas perspektiivis üldiselt kallimad.

• Tänu käsistarterile raskem käima saada.

• Haisutavad lähiümbruskonna üles ja on kahjulikumad keskkonnale.

Elektriniidukite plussid:

• Praktiliselt hooldusvabad - puuduvad süüteküünlad, kütusefiltrid jmt lisad...

• Tänu lihtsamale tööpõhimõttele töökindlamad, seega on remont vähem tõenäolisem.

• Pikas perspektiivis odavamad, kuna ei vaja pidevat õli ega bensiini juurde kallamist.

• Palju vaiksemad kui bensiininiidukid, võimaldades igal ajal naabreid häirimata niita.

• Tavaliselt kergemad ja lihtsamini käsitletavad.

• Keskkonnasäästlikumad.

Elektriniidukite miinused:

Et asja veelgi keerulisemaks teha, jagunevad elektriniidukid kahte kategooriasse: juhtmega niidukid ja akuniidukid - mõlemal jällegi omad head ja vead.

Juhtmega elektriniiduk

Mõte juhtmega elektriniidukist võib alguses küll hirmuäratavalt ebamugav tunduda, kuid tegelikult ei ole asi nii hull, kui esmapilgul arvata võiks. Olles ise juhtmega niidukit aastaid kasutanud, võin veendumusega öelda, et olles esimesed 10 korda terve aia ära niitnud, juhet mööda hoovi edasi-tagasi visanud ja enda niidukivalikut kirunud, harjusin juhtmega ära ning õppisin nii niitma, et juhe ette ei jääks ja olin lõppkokkuvõttes enda valikuga igati rahul.

Juhtmega niidukid sobivad eelkõige väikse kuni keskmise suurusega aedadesse, kus voolujuhtme vedamine igasse hoovi nurka pole probleem. Kui taoline olukord kirjeldab sinu elamist, võin juhtmega niidukit julgelt soovitada.

Juhtmega niidukite miinused:

• Mobiilsus sõltub pikendusjuhtme pikkusest.

• Need on pistikupesadest sõltuvad, tehes need kasulikuks ainult väiksemates koduaedades.

• Vajavad lillepeenarde vahel jm. keerulistes kohtades erilist tähelepanu.

• Vajavad harjumist, et juhe pidevalt ette ei jääks.

Akuniiduk

Käsiniidukitest vaieldamatult kõige mugavam ja tihtipeale kõige kallim variant. Akuniiduk pakub kõiki elektriniiduki plusse ja bensiininiiduki mobiilsust. Olenevalt mudelist ja akudest peavad akuniidukid umbes pool kuni kaks tundi pidevat töötamist vastu. See teeb neist ideaalse niiduki väiksemate kuni keskmise suurusega aedade pügamiseks, kuid suurema platsi niitmine tähendab kas kalleid lisaakusid või mitmes osas niitmist.

Kui oled nõus vastavat summat välja käima, saad aga nautida keskmisele bensiininiidukile võrdse jõudlusega ka suuremate alade niitmist vaikselt, rahulikult ja lihtsalt - vaheta vaid akusid.

Akuniidukite miinused:

• Olenevalt mudelist ei pruugi bensiinimootoriga samaväärset jõudlust pakkuda.

• Akude laadimine võtab mitmeid tunde aega.

• Lisaakud on kallid.

• Akuniidukid on tavaliselt kõige kallim niidukitüüp.