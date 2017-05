Jüri keskusala ja tervisekeskuse arhitektuurivõistluse võitis Innopolis Insenerid OÜ

Täna kuulutati Jüris välja Jüri keskusala ja uue tervisekeskuse arhitektuurivõistluse tulemused. Võitjaks kuulutati ideekavand märgusõnaga „KELLAVÄRK“, mille autoriteks on Joonas Sarapuu ja Liisa Maripuu büroost Innopolis Insenerid OÜ. Arhitektuurivõistluse I preemia suurus on 8000 eurot.

Uue tervisekeskuse rajamisega alustatakse 2018. aasta kevadel.

“Hea meel, et arhitektuurikonkurss pakkus loojatele huvi ja saime 5 ideekavandit. Arhitektuurivõistluse eesmärgiks oli leida parim eskiiskavand ligikaudu 45 860 m² suuruse hoonestatud Jüri keskusala kujundamiseks. Tänaste plaanide järgi, mil hakkame 2018. aastast välja ehitama Jüri tervisekeskuse hoonet, on keskusala tervikpildi nägemine ülimalt oluline, sest uus hoonekompleks peab sobima maastikku ja olemasolevasse keskkonda. Jüri keskusala soovime lähiaastatel kujundada mitmekesiseks avalikuks ruumiks, mis väärtustab nii alevikku kui loob elanikele uusi võimalusi kooskäimiseks, jalutamiseks ning vaba aja veetmiseks”, rääkis Rae vallavanem Mart Võrklaev.

Rae Vallavalitsuse eesmärgiks on rajada hästi- ning koos toimivad tervisekeskus, perspektiivne vallamaja, perspektiivne avaliku funktsiooniga hoone ning toetavad välialad. Projekteerimisel tuleb arvestada, et olemasolevas Jüri Tervisekeskuse hoones toimub töö kuni uue tervisekeskuse rajamiseni. Peale uue hoone valmimist olemasolev tervisekeskuse hoone lammutatakse.

II preemia suurusega 6000 eurot pälvis ideekavand märgusõnaga „ÜKI-KAKI-KOMMI-NOMMI…“, mille autoriteks on Anto Savi, Jürgen Lepper ja Margus Soonets büroost BOA OÜ.

III preemia suurusega 4000 eurot anti ideekavandile märgusõnaga „PARK“, mille autoriteks on Lauri Eltermaa, Urmo Mets, Kristiina Aasvee, Grete Veskiväli, Julia Trunova, Kaur Talpsep ja Mari Renno büroost Kauss Arhitektuur OÜ.

Kokku esitati viis ideekavandit. Tuginedes Eesti Arhitektuurivõistluse juhendile ning arvestades, et hinnatud võistlustööde seas puudus soovitud tasemega premeerimiseks esitatav töö, otsustas žürii jätta ergutuspreemia välja andmata.

Züriisse kuulusid: Mart Võrklaev (žürii esimees, Rae vallavanem), Agu Laius ( Rae valla volikogu esimees), Siim Orav (Rae Vallavalitsuse peaarhitekt), Stina Metsis (volitatud arhitekt, Rae Vallavalitsuse arhitekt), Oliver Alver (volitatud arhitekt, Eesti Arhitektide Liit), Andres Levald (volitatud arhitekt, Eesti Arhitektide Liit), Andres Põime (volitatud arhitekt, Eesti Arhitektide Liit).

Allikas: Rae vald