Kas akutrell, akulööktrell või akulöökkruvikeeraja? Milline tööriist oleks kõige otstarbekam soetada?

Järgnevalt vaatame, mis vahe on kolmel pealtnäha väga sarnasel tööriistal – akutrellil, akulööktrellil ja akulöökkruvikeerajal? Milline neist tööriistadest oleks kõige otstarbekam koju soetada?

Aastaid tagasi oli asi väga lihtne - olles vaieldamatult kõige populaarsem tööriist, kasutati akutrelli enamike aukude tegemiseks ning ka kruvide ja poltide keeramiseks. Tänapäeval on kõik aga palju keerulisem: ühest küljest on küll tööriistad tänu erinevatele täiustatud lisadele palju multiotstarbelisemaks muutunud, teisest küljest on aga jällegi erinevate tööriistade valik silmnähtavalt kirjumaks läinud.

Akutrell

Akutrellid on mitmekülgsed tööriistad, mõeldud aukude puurimiseks ja kruvide keeramiseks. Nende võtmevabad padrunid on piisavalt jõulised, et haarata tugevalt kinni kõigest, mis sinna ära mahub. See jällegi tähendab seda, et akutrellide muudetava suurusega padrunites on võimalik nii ümaraid kui ka kuuskantotsaga puure ja muid otsikuid kasutada nagu näiteks augusaed, traatharjad, lihvkettad jne.

Lisaks aitab sisuliselt kõikide akutrellidega kaasa tulev muudetava kiirusega sidur kõiki kruve ja polte väga täpselt ja kontrollitud jõuga keerata.

Akulööktrell

Akulööktrellide välimus ja põhifunktsioon on akutrellidega praktiliselt identne: mõlemad kasutavad võtmevabu reguleeritavaid padruneid ning täpselt seadistatavaid sidureid, erinevus peitub vaid löökfunktsioonis. Just viimane aitab palju efektiivsemalt kivisse, betooni, müüritisse ja keraamikasse puurida, lüües padrunit väga kiiresti pöörlemise ajal puuritavasse pinda, justkui koputataks puurotsikut mitukümmend tuhat korda minutis tagant haamriga.

Pehmematesse materjalidesse nagu näiteks puitu või metalli puurides teeb löökfunktsioon aga pigem kahju kui kasu. Seetõttu saab praktiliselt igal akulööktrellil löökfunktsiooni ka välja lülitada.

Akulöökkruvikeeraja



Akulöökkruvikeerajad erinevad akutrellidest kolmes olulises kohas: löökfunktsioon, padrun ja gabariidid. Esiteks on neil reguleeritava suurusega padruni asemel 1/4 tolline kiirlukustuv padrun. Viimase üheks suurimaks eeliseks on fakt, et see muudab kogu masina palju kompaktsemaks, lubades tööd teha seal, kuhu tavaline akutrell ei ulatu.

Kiirlukustuv padrun muudab otsikute vahetamise ka tavapärasest palju kiiremaks ja mugavamaks, kuid aktsepteerib vaid spetsiaalseid kuuskant otsaga otsikuid. See ei tähenda aga õnneks seda, et akulöökkruvikeerajaga ainult kruve ja polte keerata saab, sest paljud firmad pakuvad akulöökkruvikeerajatele ka erinevaid kuuskantotsaga puure ning muidki tarvikuid.

Akutrellidest ja -lööktrellidest erinevad need masinad eelkõige aga oma erilise löökfunktsiooni poolest. Püüdes tavalise trelliga näiteks jämedat kruvi või polti puitu keerata, märkad, et ühel hetkel jääb padrun seisma, kuigi trell kasutab kogu oma jõudu.

Siin tulebki appi löökkruvikeeraja - kui tööriista vääne ületab teatud piiri, hakkab masin padrunit liikumise suunas väikeste nõksude kaupa lööma. See omakorda annab aga sama võimsuse juures padrunile väga suurt, kuid lühiajalist lisaväänet, lubades keerata suuremaid kruve sügavamale ning pingutada ja lahti keerata kinni jäänud polte.

Kusjuures on akulöökkruvikeerajatel kuni kolm korda rohkem lisaväänet, kui samal võimsusel töötavatel akutrellidel. Reguleeritavat sidurit akulöökkruvikeerajatel aga pole, seega nõuab täpne kruvide laskmine natuke rohkem silma ja kätt.

Millal ja mida kasutada?



Akutrell

• Kruvide keeramiseks puitu, kipsplaati ja muudesse pehmetesse materjalidesse.

• Poltide (mis äärmiselt suurt väänet ei vaja) kinni ja lahti keeramiseks.

• Puitu, kipsplaati, plekki ja teistesse pehmetesse materjalidesse aukude puurimiseks.

Akulööktrell

• Kruvide keeramiseks puitu, kipsplaati ja muudesse pehmetesse materjalidesse.

• Poltide (mis äärmiselt suurt väänet ei vaja) kinni ja lahti keeramiseks.

• Puitu, kipsplaati, plekki ja teistesse pehmetesse materjalidesse aukude puurimiseks.

• Kivisse, betooni, keraamikasse ja müüritisse aukude puurimiseks.

Akulöökkruvikeeraja

• Kruvide puitu ja metalli (madala väändega režiimis ka kipsplaati) keeramiseks.

• Suure diameetriga kruvide või poltide puitu keeramiseks.

• Poltide (ka suurt väänet vajavate) kinni ja lahti keeramiseks, ning pingutamiseks.

• Puitu, kipsplaati ja metalli aukude puurimiseks.

Milline tööriist osta?

Kui otsustad enda kõikide vajaduste katmiseks vaid ühe osta, siis oleks kõige targem valida akulöökkruvikeeraja. Kõikvõimalikud otsikud lubavad selle tööriistaga teha praktiliselt kõike, mida saaksid teha vana hea akutrelliga, seega jääd ilma vaid akulööktrelli pakutavast löökfunktsioonist, millega kivi jmt. materjale puurida.

Kui aga endale kahte tööriista lubada saad ja tead, et tahad mingil hetkel ka betooni või müüritist puurida, soeta endale komplekt akulöökkruvikeeraja ning akulööktrelliga. Neid müüakse koos tavaliselt natukene odavamalt, kui eraldi ostes ning sellisel juhul katad enda kõikvõimalikud puurimis- ja keeramisvajadused.

Juhul, kui tead kindlalt, et ei vaja lööktrelli löökfunktsiooni, soeta akulöökkruvikeeraja/akutrelli komplekt. Nii saad mõlema tööriista eeliseid ära kasutada.