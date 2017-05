Kas lõpp kardinaajastule? Nutiklaasiga aknad tagavad ühtaegu nii privaatsuse kui avara väljavaate

Modernsed ja nutikad klaasmaterjalid ning –lahendused on jõudnud meie igapäevaellu. Soovi korral on võimalik oma koduakendele tellida nutiklaas, mis võimaldab nupuvajutusega vaid 1 sekundi jooksul vastavalt soovile aknaid läbipaistmatuks muuta.

Nagu varemalt on juba juttu olnud, koguvad nutikodud üha suuremat populaarsust. Vähem ehk teatakse selles kontekstis nutikatest klaasilahendustest. Nutiklaas või tark klaas (inglise keeles smart glass) on elektriga juhitav klaas, mis muudab klaastahvli omadusi, kui neile rakendatakse pinget. Sellised klaasid võimaldavad kontrollida valguse ja soojuse läbitavat hulka. Vajutades nupule saame muuta klaasi läbipaistvaks või poolläbipaistvaks. Piirates osaliselt valgust, säilib aga selge vaade, mis peitub akna taga.

Kasutades nutiaknaid võib säästa kütte, kliimaseadmete ja valgustuse arvelt. Muidugi säästab nendega kulusid näiteks erinevate ruloode või kardinate arvelt. Kui matt, vedelkristall või isetumenevat tüüpi nutiklaas blokeerib enamuse ultraviolett kiirgusest, mille tõttu vähendatakse struktuuri tuhmumist, siis SPD-tüüpi klaasides on see tagatud madala kiirgusteguri katte kasutamisega.

Tänapäeval on täiesti võimalik oma koduakendele ka nutiklaasid tellida. Tegemist ongi vedelkristalle sisaldava vahekihiga lamineeritud klaasiga, mis elektrivoolu mõjul muutub läbipaistmatust läbipaistvaks. Maagilise klaasi lahendus võimaldab nupuvajutusega vaid 1 sekundi jooksul vastavalt soovile aknaid läbipaistmatuks muuta ja muidugi ka vastupidist efekti rakendada.

Kui inimeste teadlikkus on nullenergia- ja passviimajast juba üsna kõrge ning projekteerimisel ja ehitamisel osatakse ise küsida nii energiasäästlikke kütte- kui ka ventilatsioonisüsteeme, siis kaasaegse tehnoloogia parimaid näiteid klaasmaterjalide kasutamisest paljud veel ei tea.

Üldjuhul hangivad elanikud privaatsuse tagamiseks uude koju aknakatted (kardinad vms), mis peaksid ka interjööriga sobima. Sageli moodsasse lakoonilisse interjööri ei sobigi rohkelt kangaid. Samas aga tahetakse ka võimalikult palju säilitada aknast avanevat vaadet. Nutiklaasiga on see vastuoluline soov võimalik täiesti lahendada. Milleks piirata oma kaunist mere- või loodusvaadet aknakatetega?

Tõsi, targa klaasi lahendused on praegu veel kallid, kuid õiges otsustamise faasis alternatiive kaaludes on kindlasti huvilisi, kes modernsesse koju valivad nutiklaasi.

