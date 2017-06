Kas sina tead, mis kuu on Tartus korteri välja üürimiseks parim?

Tartu kinnisvara üüriturg hoogustub juulis. RE/MAX Aaba Kinnisvara maakler Katrin Kuusma tuletab firma blogis kõikidele korteri üürileandjatele meelde, et just juuli lõpp ja augusti algus on parim aeg omanikel anda oma Tartu korter üürile.

Juulis hoogustuvad Tartus tudengite ja välisõppejõudude korteriotsingud märkimisväärselt. Vahetult enne juuli algust on toimunud sisseastumiskatsed ülikoolidesse ja Tartusse on tulemas mitmeid uusi tudengeid. Samuti juba ülikoolis õppivate tudengite aastased üürilepingud lõpevad ja nii mitmedki soovivad oma elupaika, erinevatel põhustel, muuta.

Kõik tudengid ei mahu ja ei soovi ühiselamutesse kolida ning hakkavad ringi vaatama korterite üüriturul. Uued lepingud sõlmivad ülikoolidega ka mitmed välisõppejõud, kes mujalt tulnuna vajavad, uueks õppeperioodiks, uut kodu.

Kui õppejõud otsivad enamjaolt uut elukohta Tartu kesklinnas, otsivad tudengid elupaika igal pool Tartu linnas. Lisaks on üüriturul kasvanud nõudlus suuremate mugavuste järele ja soovitakse üha enam kolida uutesse majadesse.

Samas jäävad juulis paljud korterid ka ilma üürniketa, sest üliõpilased lõpetavad koolid ja lahkuvad linnast. Nii pakkumine kui ka nõudlus kerkivad juuli kuus ja augusti alguses haripunkti. Valikuvõimalus on suur nii neil, kes oma kortereid välja üürivad kui ka neil, kes soovivad üüripinnale elama asuda.

Võidavad mõlemad pooled – üürileandja ei pea valima esimest üürihuvilist ja üürnikel on mitmete korterite hulgast hea sobiv kodu leida. Suurenenud nõudlus juulis võimaldab küsida üürileandjal korteri eest ka suuremat hinda.

Just seetõttu on parim aeg leida oma korterile uus üürnik juba juulis ja mitte jätta korteri välja üürimine augusti lõppu, kus enamik on omale kodud juba leidnud.

Oluline on lepingus kajastada, kes tohivad üüritavas korteris elada, mis seisukorras tuleb korter lepingu lõppedes üle anda, kes tasub vahendustasu ja mis saab võlgnevuste tekkimise korral. Samuti tuleks kontrollida, kas korteri annab üürile ikka korteri omanik, mitte isik, kellel õigused selleks tegelikult puuduvad.

Allikas: Aaba Kinnisvara