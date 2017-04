Kasvuhoone raja kindlale vundamendile

Hea kasvuhoone aluseks on lisaks konstruktsioonile ja materjalile ka vundament, millel ehitis seisab. Vundamendi rajamise nippe jagab Rodoaed oma veebilehel.

Kasvuhoone vundament rajatakse tavaliselt kas postvundamendina valatud betoonvaiadele või lintvundamendina Fibo plokkidest. Mõlemat on lihtne rajada, materjalikulu ja seega ka maksumus on veidi erinev.

Postvundamendile kulub sõltuvalt pinnasest liiva ja tsementi ning ankrupostide vormid. Fibo vundamendile kulub plokke, natuke armatuuri, müürisegu ning liiva. Postvundamendi rajamine on kiire, lihtne ning odavam.

Postvundamendi ehitamine

Postvundamendi puhul tuleb kõigepealt eemaldada kasvupinnas vundamendi raami alt vähemalt labida sügavuselt ning asendada liivaga. Samuti tuleb kaevata nurkadesse ning pikema külje keskele postide augud sügavusega 70-90 cm. Postid peaksid maasse ulatuma ca 60-70 cm ulatuses ning posti alla tuleks panna veel väike liivapadi. Kui torud on õigel sügavusel, kaeva torud lõpuni liiva sisse ning tihenda pinnast.

Ankrupostide vormiks võib kasutada näiteks kanalisatsiooni plastiktorusid läbimõõduga 10-15 cm või papist torusid.

Enne betooni valamist aseta eelnevalt monteeritud metallalusraam koos ankrutega torudele, et veenduda mõõtude täpsuses. Pea meeles kontrollida ka diagonaale! Kui kõik on täpne ning ankrud satuvad just torude keskele ning alusraami pealispind jääb loodi võib alustada valamist. Ankrute otsad tuleb enne kergelt väljapoole painutada, et nad paremini betoonis püsiks.

Peale valamist kontrolli veelkord, et alusraami pealispind oleks täpselt loodis, vajadusel posti vormidele kergelt koputades ja niimoodi rihtides. Betooni tuleb kivistumise ajal korduvalt kasta.

Lintvundamendi ehitamine

Lintvundamendi puhul algab töö vundamendi süvendi kaevamisest. Sügavus sõltub pinnasest – liivases pinnases on vaja vähem kaevata, musta mulla puhul tuleb aga kasvupinnas eemaldada vähemalt 60 cm sügavuselt.

Üks võimalus on esimene kiht Fibo plokke laduda tihendatud liivaalusele lahtiselt ja teine võimalus on valada liivaalusele umbes 5-7 cm paksune ning ca 30 cm laiune betoontaldmik. Kui betoontaldmik on ilusti loodis, siis on plokkidest müüri ladumine väga lihtne. Ladumiseks on optimaalne kasutada 200 Fibo plokki.

Optimaalne oleks laduda kolm kihti kive ehk kiviosa kõrgusega ca 60 cm.

Pikemalt saad lugeda ja vaadata www.rodoaed.ee