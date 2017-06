Katkise elektrijuhtme parandamine ei ole raketiteadus

Paljud on kokku puutunud situatsiooniga, kus täiesti töökorras elektrilist seadet enam katkise elektrijuhtme tõttu kasutada pole võimalik. Kahjuks viskavad paljud inimesed seadme lihtsalt ära. Katkise juhtme parandamine on tegelikkuses aga üsna lihtne protseduur, veidi on tarvis kannatust.

Muidugi tekib küsimus, kas elektriasjade parandamine on ka ikka ohutu? Isegi, kui sul pole kunagi olnud õnne jootekolbi käes hoida, ära karda, elektrijuhtme parandamises pole midagi eluohtlikku. Eeldusel muidugi, et kasutad kainet mõistust, juhet parandamise ajal voolu all ei hoia või kuuma jootekolbi vaiba peale ei pane.Tarvis läheb: jootekolbi, jootetina, eelistatavalt termokahanevat toru, selle puudumisel isoleerpaela. Kui kasutad termokahanevat toru vajad ka kuumaõhufööni või tulemasinat, juhtmekoorijat või nuga.

Toimi järgmiselt:

1. Lülita jootekolb sisse. Viimane jõuab ettevalmistusi tehes üles soojeneda.

2. Lõika juhe kahjustatud kohast pooleks, et juhtme otsad koledad ja näritud välja ei näeks. Selleks sobivad suurepärastelt käärid või terav nuga.

3. Juhtmeotsad tuleb jootmiseks neid kaitsvast isolatsioonist vabastada. Kui omad juhtmekoorijat, pane kaks kuni kolm sentimeetrit juhet sobiva suurusega avasse, pigista koorija kokku ja keeruta, kuni isolatsioon on läbi lõigatud. Võta lõigatud tükk ära ja näed peenemaid isoleeritud juhtmeid, koori need pooleteise kuni kahe sentimeetri ulatuses.

Juhul, kui juhtmekoorijat pole, tee seda sama terava noaga - lõika ettevaatlikult ümber isolatsiooni ja tõmba viimane näppudega ära. Noaga koorides püüa seda teha võimalikult väikese survega, et juhtmekiududesse mitte sisse lõigata.

4. Parema jootmise huvides keera eraldi igat paljastatud juhtmeotsa näppude vahel selliselt, et kõik ühe juhtmeotsa traadikiud koos püsiksid ning kogu ots tugev tundub.

5. Kui kasutad termokahanevat toru, lõika silma järgi ühenduste katmiseks vajaminevad jupid ning lükka need nii väiksematele-, kui ka tervele juhtmele peale nii, et need jootekohast võimalikult kaugel asetseksid. Vastasel juhul võib jootekolvist tulenev kuumus neid soovimatult kahandama hakata.

6. Kõik paljastatud juhtmeotsad on vaja korraliku jootetöö huvides ühtlase tinakihiga katta. Selleks võta nüüdseks kuum jootekolb ja kata selle ots õhukese tinakihiga. See kaitseb jootekolvi otsa, ning aitab kuumusel paremini juhtmele üle kanduda. Aseta kolvi ots vastu kooritud juhtmeotsa, oota paar sekundit, kuni joodetav juhe soojaks läheb ja lükka natukene jootetina vastu juhet. Kata jootekoht ühtlase tinakihiga.

Võta kaks, nüüdseks juba tinatatud, sama värvi juhtmeotsa, (punase juhtme joodad teise punasega kokku, musta mustaga jne...) pane need üksteisega kohakuti ja lükka jootekolb vastu, jootes mõlemad juhtmed kokku. Hoia jootekohta liikumatult neli sekundit, et tina jõuaks taheneda. Tee seda kõikide juhtmetega.

7. Kui kasutad termokahanevat toru, lükka see nüüdseks tahenenud jootekoha peale, ning kuumuta seda ühtlaselt ja aeglaselt tulemasina või kuumaõhufööniga, kuni toru kokku tõmbab. Tee seda kõikide juhtmetega. Kui isoleerid isoleerpaelaga, keri lihtsalt tükk isoleerpaela jootekoha peale nii, et kogu jootekoht ühtlaselt kaetud oleks, ning ühtegi traadi või tinatükki näha ei oleks.

8. Viimase sammuna lükka kõige suurem termokahaneva toru tükk joodetud ja korralikult isoleeritud juhtmete peale ning kuumuta, kuni viimane kokku tõmbub. Selle puudumisel mässi kõik isoleeritud juhtmed isoleerpaelaga.

Mõned lisanipid

Ideaalne tina kiht jootekohas on piisavalt õhuke, et juhtme algne kuju oleks näha, kuid piisavalt paks, et kogu jootekoht oleks ühtlaselt läikiva tinakihiga kaetud. Liiga paks tinakiht on kole, ebavajalik ja suurendab jootekoha elektrilist takistust.

Isolatsioon juhtmel kardab kõrget kuumust. Ära hoia jootekolbi koorimata isolatsioonile liiga lähedal või viimane hakkab sulama.

Ostes jootetina jälgi, et see sisaldaks kampolit. Selle puudumisel tuleks kampol (ingl. keeles flux) eraldi osta ja kuuma jootekolvi ots ning joodetav pind enne igat joodet kampoliga kokku teha. See parandab oluliselt tina nakkuvust juhtmeotstega.