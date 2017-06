Katuseterrass loob tiheasustusega linnas mõnusa väliruumi. Väike miniaed võiks selle juurde kuuluda

Tiheasustusega linnades kipub väliruumi väheks jääma - hoonete ümbrus ei võimalda puhkepiirkonda luua. Siinkohal tuleb aga appi katuseterrass, mida Eestiski aina rohkem kasutusele võetakse.

Tartu kesklinnas asuva apartmenthotelli Konrad väliruumi tõi katusele arhitekt Tiit Sild. "Krundi konfiguratsioon on niisugune, et kogu hoov on päikese eest varjatud ja asukoht ei soosi õues viibimist - küll aga soosib seda katus," rääkis ta. "Südalinnas ei pruugi inimesel üldse olla läheduses head õueruumi, katus annab selleks võimaluse ja teeb hoone eriliseks."

Konradi apartmenthotelli arendaja ja omaniku, Fausto Capitali juhatuse liikme Sven Mihailovi sõnul on katuseterrass kindlasti Konradi üks tõmbenumber, kus tulevikus saab toimuma erinevaid põnevaid sündmusi. “See on lummavate vaadetega paik täiesti linna südames, mida külalised kiidavad,” nentis Mihailov.

Katuseterassi loomist hindab ka maastikuarhitekt Karin Bachmann. “Konradil on katuseelu, sest nad on julgenud kasutusele võtta selle osa linnamaastikust, mis on rohkemgi söötis kui jäätmaad,” tunnustas ta.

Katusele soovitab maastikuarhitekt teha aia, mis päikesest rõõmu tunneb. "Katusel on palju päikest ja sinna sobivad niisugused taimed, mis tahavad palju päikest, ent saavad hakkama ka õhema mullakihiga," räägib ta. "Miks mitte rajada katuseterrassile kasvõi minikasvuhoone või päikeselise seina ääres näiteks viinamarju kasvatada," soovitab ta.

Katuseterrassi loomine pole odav lõbu

Arhitekt Tiit Sild julgustab katust linnas kasutusele võtma. "Mida tihedam on planeeritav elukeskkond, seda enam otsitakse erinevaid võimalusi siiski väliruumi loomiseks ning kaalutakse ka katuse kasutuselevõttu. Eks kortermaja puhul jääb muidugi küsimus, et kui palju katuseterrasse teha - sellega peaks jääma mõistlikkuse piiresse.

Katuseterrassi loomine pole sugugi odav lõbu ning terrassi kasutamine on ka aastaaegadega piiratud - ikka on tarvis päikest ja ilusat ilma, et terrassil olemist nautida," selgitas ta.

"Samuti peab olema midagi, mis inimest välja meelitaks ning ärgitaks seda pinda kasutama - näiteks lummavad vaated," rääkis Sild.

"Arhitektile annab katuseterrassi kavandamine kindlasti loomerõõmu - tuleb mõelda laiemale funktsionaalsusele, kuidas hoone ümbruses toimib, mida kasutajatele pakub. Samuti lisab hoone arhitektuurile huvitava nüansi, tekitab mulje elavast keskkonnast - ka möödujate jaoks," rääkis Sild.