Kavalad nipid ja nõuanded puutöö tegemisel

Alati pole ideaalis võimalik kasutada õigeid tööriistu ja –vahendeid. Siis aiatavad hädast välja mõned lihtsad nipid.

Küpsetuspaber kaitseks liimi eest

Tahad detaile töölaul kokku liimida, kuid kardad lauda ühenduste vahelt välja pressiva liimiga kokku teha või veel hullem, detailid kogemata hoopis laua külge kinni liimida? Lihtne lahendus on liimitavate detailide ja tööpinna vahele kiht küpsetuspaberit panna. Kuna viimane puiduliimiga ei nakku, kaitseb see tõhusalt tööpinda võimalike liimiplekkide eest.

NB! Pruun pärgamenti meenutav küpsetuspaber selleks ei sobi. Parim on kasutada kvaliteetset libeda pinnaga valget küpsetuspaberit.

Sool kaitseks libisemise eest

Pole saladus, et laia liimpinnaga detailid tahavad pitskurvidega kokku tõmbamise hetkel aeg-ajalt üksteise suhtes nihkesse minna. Eriti keeruliseks läheb situatsioon siis, kui kokku soovitakse liimida kahte või enamat kaldpinda - sellisel juhul hakkavad liimitavad detailid survestamise ajal peaaegu alati õigelt kohalt ära libisema.

Lihtne lahendus eelmainitu ennetamiseks on liimistele osadele natukene soola peale raputada. See ei ohusta kuidagi liimi tugevust, kuid hoiab detailid tõhusalt omal kohal. Pitskruvidega detaile kokku tõmmates surutakse soolaterad puidu sisse ning liimitavad tükid ei saa hakata ära libisema.

Vaja laudu serviti kokku liimida?

Soovid laudu serviti kokku liimida: sobiva pikkusega lauajupid ja puiduliim on küll olemas, kuid sobivat pitskruvi liimiste laudade kokku pressimiseks ikka ei leia - mida teha?

1. Kruvi kaks liimitavate detailidega vähemalt sama paksu ja pikka vineeri- või lauajuppi töölaua külge selliselt, et liimitav detail täismahus nende kahe lauajupi vahele umbes 2 cm lõtkuga ära mahuks. Ning aseta lauajuppide vahele liimitavast detailist suurem küpsetuspaber.

2. Lõika välja paar kiilu, mis vähemalt 30% ulatuses liimitavate laudade ja kinni kruvitud lauajupi vahele ära mahuks.

3. Aseta töölauale kinni kruvitud tükkide vahele juba servadest liimiga kaetud lauad, mida soovid kokku liimida.

4. Pane kummalegi poole kinni kruvitud lauajuppi üks kiil ja kopsi neid haamriga, kuni liimitavad lauad on piisava surve all.

Loe veel

Vaja laudu lapiti kokku liimida?

Kui on vaja laudu lapiti kokku liimida, kuid sobivaid pitskruve jällegi pole või on need juba kasutuses. Esimene mõte oleks liimised lauad raskuste abil kokku suruda, kuid kui see mingil põhjusel võimalik pole (näiteks tuleb lauad kaarjalt kokku liimida), võtame jälle kiilud appi.

1. Lõika suvalisest puutükist välja kandiline C-kujuline tükk, mille siseläbimõõt on umbes 2 cm kokku liimitavate laudade kogupaksusest suurem. Kui taolist tükki sobivate vahendite puudumisel välja lõigata ei õnnestu, kruvi eelmainitud C-kujuline tükk lihtsalt kolmest puuklotsist tugevalt kokku.

2. Lõika välja paar kiilu, mis vähemalt 30% ulatuses liimitavate laudade ja C-kujulise tüki vahele ära mahuks.

3. Pane ühele poole C-kujulist klambrit kiil ja kopsi seda haamriga kuni liimitavad lauad on piisava surve all.

4. Survesta lauad piisava koguse C-klambrite ja kiiludega. Selliselt võiks liimimise ajaks laudu vähemalt iga 20 cm tagant survestada.

Puuri ka akutrelliga täpselt 90° nurga all

Olenemata sellest, kas korralik puurpink on garaažis olemas või mitte, on mõnikord tarvis auke siiski akutrelliga puurida ning enamjaolt peavad need rohkemal või vähemal määral 90° nurga all olema.

Heaks näiteks on situatsioon, kus auk on vaja kuhugi seina või lakke puurida. Trelliga täie kindlustundega täisnurga all puurimiseks on üldjuhul kaks meetodit.

1. meetod

Lõika suvalisest sileda põhjaga puuklotsist täisnurkne tükk välja (selleks on vaieldamatult parim kasutada lintsaagi) ja suru puur täpse augu tegemiseks tekkinud nurga vastu. Klotsi paksus võiks ideaalis vähemalt pool puuri pikkust olla - mida paksem on klots, seda väiksem on tõenäosus, et puur mõne telje suhtes kogemata viltu kalduks.

Kui lintsaag puudub, võta lihtsalt kaks igast küljest täisnurkset puuklotsi ja lükka need omavahel nihkesse - selle tulemusel tekib täisnurkne nurk, kuhu vastu puur augu tegemise ajal toetada.

2. meetod

Tee puurpinki kasutades suvalisse klotsi sellise suurusega auk, mis mahutab endasse läbimõõdu poolest täpselt sellise puuri, mille soovid ka akutrelli kinnitada. Kasuta antud klotsi täpselt 90° all puurimiseks, puurides läbi ette tehtud augu.