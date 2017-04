Kesklinna valitsus panustab tänavu hoonete korrastamisse üle 200 000 euro

Tallinnas Bogapoti kunstipoe, ateljee ja kohvikuna tuntud hoone fassaad remonditakse Tallinna päevaks. Tänavu panustab Kesklinna valitsus hoonete korrastamisse üle 200 000 euro.

Vanalinnast Toompeale viiva Pika jala ääres asuv maja nr 9 saab välise värskenduse vähema kui kuuga. OÜ Vanalinna Ehitus korrastab fassaadi, uksed-aknad ja karniisid. Muinsuskaitselist järelevalvet teeb Tallinna linnaplaneerimise ameti muinsuskaitse osakond. Töö tellijaks on Tallinna Kesklinna valitsus ja remont peab olema lõpetatud 14. maiks ehk vahetult enne Tallinna päeva.

„Aastate vältel on saanud heaks tavaks, et Kesklinna valitsuse tellimusel ja rahastamisel saab igal aastal Tallinna päevaks või ka vanalinna päevadeks korda tehtud üks avalikkuse jaoks oluline rajatis kesklinnas,“ ütles Kesklinna vanem Taavi Pukk. „Jätkame selle toreda traditsiooniga, kuid me ei piirdu üksnes tähtpäevaks valmivate töödega. Panustame vanalinna hoonete korrastamisse sel aastal kokku üle 200 000 euro ja remondime sügiseks veel mitu objekti.“

Linnaosa vanem tõi Kesklinna valitsuse tänavusest remondiplaanist näiteks Tallinna rahvaülikooli hoone Vene 6, kus korrastatakse aknad ja karniisid, Kuninga tänav 4 fassaadi ja Lühike jalg 9 hoone katuse. Samuti läheb remonti Raekoja plats 18 hoone katus ja sisefassaadid ning Pikk tn 64 katus ja õuefassaadid.