Keskmine Tallinna korter teenib omanikule 300 eurot kuus

Viimase 12 kuu jooksul teenis keskmise Tallinna korteri omanik iga kuu oma vara kallinemiselt kolmsada eurot, näitab Center Kinnisvara värske Tallinna korterituru kuuülevaade.

Keskmise Tallinna korteri turuväärtus tõusis aprillis 85 907 euroni, mida on 3749 eurot rohkem kui mullu aprillis. “Märts oli rekordkuu ja seda aprillikuine korteriturg ei ületanud, kuid suund on selge – korterite turuväärtus kasvab,” rõhutas Center Kinnisvara juhataja Christian Ayrer.

“Keskmine Tallinna korter on 51,8 ruutmeetri suurune, sellise korteri väärtus kasvas viimase 12 kuu jooksul keskmiselt 312 eurot igas kuus. Seda on kinnisvarainvestorite kõrval selgelt tähele pannud ka tavainimesed, kes vaba raha olemasolul paigutavad seda üha sagedamini Tallinna korterisse.”

Aprillis vahetas Tallinna korteriturul omanikku 705 korterit ja 63,9 miljonit eurot. Aktiivseim kauplemine käis Lasnamäel, kus kuuga tehti 160 korteritehingu keskmise ruutmeetrihinnaga 1423 eurot.

Allikas: Center Kinnisvara