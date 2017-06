Kinnisvaraeksperdi hinnang: kõhnema rahakotiga boheemlastel ei ole varsti Tallinnas enam kohta

1Partner Kinnisvara tegevdirektori Martin Vahteri sõnul nihkub kallite kinnisvarahindadega Kalamaja piir järjest enam Kopli suunas, mistõttu pole kõhnema rahakotiga boheemlastel enam varsti kuskil elada.

Martin Vahteri sõnul pole Kalamaja linnapoolne osa enam kümmekond aastat niiöelda "päris" boheemlastele rahaliselt kättesaadav ja nad on pidanud üüride tõusmisel Kopli poole kolima. "Need, kes praegu Kalamajja kinnisvara soetavad, on pigem peenem ja rikkam trendirahvas, mitte niiöelda nälgiva kunstniku tüüp," rääkis Vahter.

Martin Vahteri sõnul oli Kalamaja mõtteline piir siiani Kungla tänav, hiljem Volta ja nüüd juba Erika tänav. "Järgmisena tuleb Sitsi ja kuna kõik need tänavad lähevad mõtteliselt juba Kalamaja alla, siis muutuvad sellega ka kallimaks," rääkis Vahter.

Kinnisvaraeksperdi sõnul puksitakse madalama ostujõuga inimesed hinnatõusuga edasi Kopli poole. Võib-olla kümnekonna aasta pärast, kui Kopli ots ja liinid renoveeritakse ja täidetakse uusarendustega, ei pruugigi Põhja-Tallinnas soodsat kinnisvara enam leida," ütles Vahter.

"Samas on inimeste rändamine ka hea, sest niiöelda loovrahvas vuntsib oma asumid üles ja tekivad uued kultuurikeskused. Eks nad leiavad siis jälle uue koha, annavad sellele oma hinge ja lisaväärtuse ja nii näiteks saigi 2000ndatel Kalamaja areng alguse," lisas Vahter.