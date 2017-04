Kinnisvarafirmad otsivad alternatiivi mobiilirakendusest

Pärast kv.ee portaalist lahkumise otsust on suurenenud huvi alternatiivsete lahenduste järele. Üheks selliseks on möödunud sügisel välja tulnud uudne mobiilirakendus maakler.ee.

Mitmed kv.ee-st lahkuvad kinnisvarafirmad nagu Uus Maa, Arco Vara, LVM Kinnisvara ja teised on juba Maakler.ee keskkonnaga liitunud ning huvi on tundnud ka teised: “Läbirääkimised käivad veel mitme kinnisvarafirmaga, nende huvi enne liitumist on olla kindlad meie kvaliteedis ja pikemas strateegias,” selgitas Maakler.ee kaasasutaja Erik Ehasoo.

“Kv.ee ärimudel on aegunud,” leiab Ehasoo, “traditsioonilised reklaami eelarved on kokku kuivamas ja on mõistetav kv.ee huvi sellest veel viimast võtta.” Maakler.ee keskkond ei keskendu reklaamipõhisele ärimudelile vaid hakkab tulevikus raha teenima rakenduse poolt pakutavatest reaalsetest lisandväärtustest. Nii ei teki ka olukorda, kus ainsa võimalusena kasvuks tuleb pidevalt reklaami hinnakirja suurendada.

“Mobiilsetes lahendustes traditsioonilised reklaami mudelid ei toimi, inimesed otsivad oma probleemidele lahendusi ja heade lahenduste eest ollakse valmis ka maksma,” lisab Ehasoo.