Kinnisvaramüügi taga on edukas turundus. Puude taga ei nähta enam metsa

Kinnisvara turundamine on aastatega oluliselt muutunud – meediaruum on muutunud mitmekesisemaks ja võimalusterohkemaks, see aga kätkeb endas ka oluliselt suuremaid riske, sest võimalus libastuda on äärmiselt lihtne. Kinnisvara reklaamimise võimalused on muutunud nii tohutult laiaks, et tihtipeale ei nähta enam puude taga metsa.

20 aastat tagasi, kui allakirjutanu alustas noore ja ulja maaklerina, oli kinnisvara vahendamine äärmiselt robustne. Eestis ilmus 3 kuulutusteajalehte – Soov ja Kuldne Börs eesti keeles ning Privat Info vene keeles. Kui kõikides neis olid kuulutused üleval, siis oligi pool tööd tehtud. Kuulutused olid mõnerealised, täis ortograafidele tundmatuid lühendeid, sest reklaamimisel tuli tasu maksta iga tähemärgi eest. Foto lisati üksikutele objektidele ja nende kvaliteet oli alla igasugust arvestust.

Ometi turg toimis, suurim maakleri aktiva oli juriidiline oskusteave, kuna seadused olid värsked ja nõukogude ajast ning vaimust tulnud varaomanikud lihtsalt ei teadnud, kuidas tehingu vormistamine välja näeb. Samuti polnud lihtsurelikul andmebaaside puudumise tõttu aimugi, kui palju võis nende vara maksta.

Turunduslikult oli aga kinnisvaraäri sügavas arengupeetuses ning kõikide muude toodete sillerdavate reklaamide seas olid ka kõige kallimate kinnisvaraobjektide reklaamid tuhmid, odavad ja otse öeldes suisa koledad.

Raha kiputakse reklaamikanalites ära põletama

Aastaks 2017 on erinevalt paljudest teistest tootegruppidest kinnisvara müük ja turundus teinud tohutu hüppe. Kui näiteks pesupulbri või kassitoidu müümine on toimunud aastakümneid täpselt ühtemoodi, ikka läbi imalate teleklippide, siis kinnisvara vahendamises kasutatavate nippide hulk on liialdamata öeldes mitukümmend korda rikkamaks ja leidlikumaks muutunud.



Kusjuures on märkimist väärt, et Eesti suurematest kinnisvarabüroodest teenib täna vaid käputäis kasumit - ülejäänud suudavad raha klientide survel reklaamikanalites ära põletada.

Turuülevaated, profifotod, droonivideod, 3D illustratsioonid, asukohakaardid, kinnisvaraportaalid, sotsiaalmeedia, virtuaalreaalsuse 360 kraadi panoraamvõtted, reklaamid uudisteportaalides, objektipõhised veebileheküljed, välisreklaamid, otsepostitused, printreklaamid, pressiteated, mainekuvandi loomine, ajaloolise väärtuse otsimine, sidusteenuste eripakkumised, veebilehekülje SEO, Google AdWords, reklaamid otsingumootorites jnejne on vaid lühike valik võimalustest, mida kinnisvaraobjektide turundamisel igapäevaselt kasutatakse.

Lühim tee ja selge sõnum

Edukas turundus tähendab võimalikult lühikest teedpidi välja valitud sihtgrupini jõudmist ja nendeni võimalikult täpse sõnumi viimist.

Ja nüüd siis jõuamegi kogu pika jutu kaugema mõtte juurde. Edukas turundus ei tähenda tingimata kõige suuremaid kulutusi ja kõige rohkem reklaamikanaleid. Edukas turundus tähendab võimalikult lühikest teedpidi välja valitud sihtgrupini jõudmist ja nendeni võimalikult täpse sõnumi viimist.

Turundus kui loometöö lõpeb tegelikult sellel hetkel, kui esimene reklaam ilmub. Sealt edasi on lihtsalt meediaplaani täitmine, kohendamine ja korrigeerimine. Laias laastus ongi selles tohutus meediaruumis kaks võimalust – esimene on arutu raha kulutamine võimalikult erinevates reklaamikanalites; teine on investeering sõna- ja pildikeelde ning selle tõhus edastamine tootele sobilikule sihtgrupile. Viimane on muidugi ainult siis võimalik, kui suudetakse sihtgrupp defineerida. Kuidas seda teha, jäägu igaühe enda valida.

Peep Sooman on Eesti suurima kinnisvarabüroo Pindi Kinnisvara müügipartner, kelle igapäevaseks tööks on juhtida uusarenduste müügimeeskonda.