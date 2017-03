Klaaside ja leedide mäng Exploreris

Tallinna sadamaalal asuva büroohoone Explorer klaasfassaadid on kaetud vertikaalsete ja horisontaalsete päikeselamellidega, mis annavad suvel päikesevarju ning pimedal ajal muudavad lamellides paiknevad leedvalgusribad fassaadi efektselt elavaks.

Exploreri hoonel on kasutatud ca 3100 m2 klaase mitmetes erinevates konfiguratsioonides. Neist läbivaks on kolmekordne klaaspakett, mille välimine osa on massvärvitud sinine klaas (toimib päikesekaitseklaasina), keskmine selektiivne klaas ning sisemine akustiline laminaat selektiivse kattega.

Vaheliistudena on kasutatud soojaserva liiste ja argooni, mis kõik kokku tagavad lisaks päikesekaitsele ka väga hea soojapidavuse ja mürasummutuse.

Exploreri projekteerimisel nähti enim vaeva klaasfassaadilahenduse päikesevarjestusega – juba projekteerimise lähteülesandes ja arhitektuurikonkursil oli kirjas, et hoonele tuleb projekteerida väline päikesevarjestus, et tagada parem kontori sisekliima ning hoida kokku hilisematelt jahutuskuludelt.

Hoone parema sisekliima tagamiseks kaeti klaasfassaadid vertikaalsete ja horisontaalsete päikeselamellidega, mis annavad suvel päikesevarju ning pimedal ajal muudavad lamellides paiknevad leedvalgusribad fassaadi elavaks kogu selle ulatuses.

2016. aastal Tallinna sadamaalale kerkinud ärihoonele Explorer väljastati 2017. a. algul energiatõhusa ehitise sertifikaat LEED Platinum. LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) on rahvusvaheliselt tunnustatud sertifitseerimissüsteem, mille töötas välja USA Rohelise Ehituse Nõukogu (USGBC). Kõige kõrgemat taset tähistava Platinum sertifikaadini ei ole enne Explorerit seni küündinud ükski ärihoone Eestis.

Allikas: FirstGlass uudiskiri