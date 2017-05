Klaasketastest fassaadiga intelligentne hoone kui omamoodi teaduslabor

Maailmas liigub trend üha puhtamate ja läbipaistvamate fassaadilahenduste suunas ning klaasist on saanud üks populaarsemaid hoonete materjale. Klaas suudab erinevate tehnoloogiate abil muuta hooneid targemaks ja n-ö rohelisemaks, kirjutab Firstglass oma veebilehes.

Üheks suurepäraseks näiteks, kuidas liita disain ja tehnoloogia parima võimaliku tulemuse saavutamiseks, on Melbourne’i kuningliku tehnoloogiainstituudi hoone (Royal Melbourne Institute of Technology, lühidalt RMIT) Austraalias. Hoone on disaininud Austraalia auhinnatud arhitekt Sean Godsell, kes on tuntud karismaatiliste ja avangardistlike lahenduste loojana.

Üks RMITi hoone algsetest eesmärkidest oli integreerida fassaadilahendustesse uusimad päikeseenergia tehnoloogiad ning luua “elav labor”, kus RMITi päikeseenergiaga tegelevad teadlased saaksid teha uurimistööd ning läbi viia katseid.

Hoone futuristliku fassaadi kontseptsioon on nn kahekordne nahk, mille seespoolne nahakiht moodustub kahekordsest klaasist ning välimine 17 000 tugevdatud lamineeritud klaasist kettast, mis on osaliselt kinnitatud ja osaliselt liikuvad.

Klaasist ketaste kasutamine ei piirdu ainult esteetiliselt hoonele ikoonilise fassaadi loomisega. Integreerides nii olemasolevaid innovaatilisi tehnoloogiaid kui ka arvestades tulevikulahendusi, on fassaad projekteeritud nii, et säilib olemasolev esteetika, kuid samas on valmidus tehnoloogilisteks täiendusteks, sealhulgas näiteks fotoelektrooniliste elementide lisamiseks.

Klaasist kettad pööravad end tulenevalt päikese asendist, tuulest või soojusest, toimides sel moel ühest küljest varjudena ning samaaegselt päikeseenergia kogujatena.

Ketastes paiknevad elemendid jälgivad päikest hoone automatiseeritud arvutisüsteemi kaudu ning kettad avanevad sombusel päeval ja sulguvad päikselisemal, et vähendada sõltuvust tehisvalgusest. Fassaadi on võimalik tagantpoolt valgustada ning sellele kujundeid projekteerida, misläbi saab luua ka digitaalse reklaamitahvli.

