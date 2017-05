Koduostjad vahetavad piirkonda kergekäeliselt. Mida rahakam, seda vähem piirkonnatruu

Üldiselt on turul levinud arvamus, et koduostjad on väga piirkonnatruud. Reaalsuses on see siiski müüt, kusjuures mida rahakam on ostja, seda kergemini ta piirkonda vahetab.

Tavaliselt on piirkonnatruudus seotud väikeste lastega. Kui 3-aastasele lapsele on ikka Mustamäe Männi lasteaeda koht saadud ja pere vajab suuremat elamispinda, siis tõenäoliselt see pere Viimsisse ei koli. Laias laastus piirkonnatruudus sellega ka piirdub, sest kooliealiste laste puhul muutuvad täiskasvanud juba heas mõttes isekamaks ning hindavad uue kodu asukohta muude parameetrite järgi, sest koolivahetus ja/või sinna ühistranspordiga liikumine ei ole eriliseks perekondlikuks traagikaks.

Kusjuures on oluline märkida, et piirkonnatruudus kaob koos maksevõime suurenemisega. Kui eelmainitud Männi pargi läheduses 2-toalises paneelmajas elavasse, keskmist palka teenivasse perre sünnib teine või kolmas laps ja niigi jooksvad kulud kasvavad, on väga tõenäoline, et ka 3-toaline korter soetatakse samasse piirkonda. Kui aga sellel perel on maksevõime oluliselt kõrgem, unustatakse Mustamäe parkmetsad, kaubanduskeskused ja muud infrastruktuuri eelised kiirelt ja võidakse teha esmapilgul täiesti arusaamatud ratsukäigud.

Konkurendiks on terve turg, mitte naabermaja

Pole üldse harvad juhud, kui inimesed hakkavad alguses tõesti otsima 3-toalist paneelmaja korterit Männi pargi läheduses, lõpuks valivad välja hoopis neljatoalise uhiuue korteri Kadriorus ning viimasel hetkel tehakse otsus osta hoopis maja Saku alevikku, kus on ju ka olemas nii lasteaiad, gümnaasium ja kõik muu perele vajalik.

Olulisem konkreetsest piirkonnast on koduvahetajatele elamispinna enda võimalused (eramu on tavaliselt ruumikas), korralik infrastruktuur (pood ja bussipeatus jalutuskäigu kaugusel) ja kiire ühendus kesklinnaga, kus valdav enamus töökohtadest paiknevad ja loomulikult piirkonna turvalisus!

Piirkonnatruudus või –truudusetus pole ei halb ega hea. See lihtsalt on. Las inimesed ikka elavad seal, kus nad õnnelikud on. Eelkõige on see väärt infoks vara müüjatele, sest konkurentsis ei tule püsida mitte ainult naabermaja pakkumisega, vaid sisuliselt on konkurendiks terve turg.

Peep Sooman on Eesti suurima kinnisvarabüroo Pindi Kinnisvara müügipartner, kelle igapäevaseks tööks on juhtida uusarenduste müügimeeskonda.