Kõiki värvivigu saab parandada. 10 suuremat värviprobleemi

Mitte alati ei jää värvitud pind kaunilt kestma. Järgnevalt toome välja kümme levinumat värviprobleemi ja aitame leida lahendused.

1. Tihe pragunemine – krokodillinahk

Õli-, alküüdvärvi mustriline tihe pragunemine, mis meenutab krokodillinahka.

Lahendus: Eemalda vana värv täielikult kaabitsa või lihvimise abil, töö kiirendamiseks võid kasutada kuuma õhu puhurit. Seejärel krundi pind õlikruntvärviga ja värvi üle kvaliteetse välistööde värviga. Lateksvärv ei pragune, sest säilitab elastsuse pikema aja jooksul.

2. Mullitamine

Mullid, mis tekivad osalise halva värvi nakkumise tõttu aluspinnale.

Lahendus: Eemalda lahtine värv kaapides või lihvides ning krundi ja värvi pind kvaliteetse välistööde värviga. Värvimiseks sobib tuuletu, pilvine, jahe ilm. Ära värvi vihmaohu korral ja hilisõhtul, sest värv ei jõua enne vihma või kastet kuivada.

3. Kriidistumine

Peene tolmupulbri moodustumine värvikile pinnal ilmastiku toimel, mis põhjustab värvipinna matistumist.

Lahendus: Eemalda pinnalt tolm, pese pinda märja käsna või survepesuri abil. Kui soovid pinnavärvina kasutada lateksvärvi, tuleb pind eelnevalt kruntida õlikrundiga. Sisetööde värv ei kesta välistingimustes, sest pole ilmastikukindel.

4. Pragunemine, lahtikoorumine

Kuiva värvikihi lõhenemine (läbi ühe või mitme värvikihi) värvikihi vananemise tulemusena. Varases staadiumis ilmneb see viga juuspeente pragudena, hiljem koorub värv tükkidena lahti.

Lahendus: Eemalda vana värv täielikult kaabitsa või lihvimise abil, töö kiirendamiseks võid kasutada kuuma õhu puhurit. Seejärel krundi pind õlikruntvärviga ja värvi üle kvaliteetse välistööde värviga.

Loe veel

5. Ülemäärane määrduvus

Värvikile kiire määrdumine, mis võib sarnaneda hallitusega.

Lahendus: Pese värvitud pinnalt mustus vee või pesulahusega. Kui sa pole kindel, kas tegu on mustuse või hallitusega, tee lihtne katse (vt hallitus). Seejärel loputa pind hoolikalt märja käsna või aiakastmisvooliku abil. Määrdumine on loomulik, kuid kvaliteetsed värvid on määrdumiskindlamad. Samuti määrduvad vähem kõrgema läikega värvid.

6. Soolade väljakristalliseerumine, laigulisus

Valged soolade koorikud, mis on välja imbunud krohvist või tellisest, kui vesi seda läbib.

Lahendus: Kui põhjuseks on liigne niiskus, likvideeri allikas: paranda katus, puhasta räästarennid ja vihmaveetorud, tihenda praod fassaadis, kaalu ventilatsiooniavade või tõmbeventilaatorite paigaldamist, eriti köögis, vannitoas ja pesuköö gis. Hõõru soolakiht maha traatharjaga ja pese survepesuri abil maha. Seejärel loputa pind põhjalikult. Kui pind on kuivanud, värvi see üle kvaliteetse välisvärviga.

7. Pleekimine

Värvitooni enneaegne ja/ või liiga kiire muutumine heledamaks, mis sageli ilmneb lõunapoolsel küljel. Pleekimise põhjuseks võib olla ka värvipinna kriidistumine.

Lahendus: Kui pleekimise põhjuseks on värvipinna kriidistumine, tuleb esmalt pinnalt pestes tolm eemaldada (vt kriidistumine). Uuesti värvides kasuta kindlasti kvaliteetset välistöödeks mõeldud värvi ja värvitoone, mida on soovitatud välistöödeks. Teatud erksad toonid ei ole ilmastikukindlad ja pleegivad kiiresti, seepärast vali oma fassaadi värvitoon spetsiaalsest välisvärvide kaardist.

8. Hallitus

Mustad, hallid või pruunid täpid värvipinnal.

Lahendus: Tilguta hallitanud kohale valgendit. Kui värvus kaob, on tõenäoliselt tegemist hallitusplekkidega. Pese hallitanud kohta spetsiaalse hallitusvastase ainega. Seejärel loputa pind hoolikalt veega. Töötle uut puitu puiduimmutusvahendiga ja värvi kogu pind kvaliteetse välisvärviga.

9. Kortsumine

Ebatasane kortsus värvipind.

Lahendus: Eemalda kortsus värvikiht kaabitsaga või lihvi pinda. Seejärel värvi pind uuesti üle kvaliteetse välisvärviga. Lase esimesel värvikihil piisavalt kuivada enne teise kihi värvimist. Järgi tootja soovitusi kattevõime osas. Värvimiseks on sobiv tuuletu, pilvine, jahe ilm. Ära värvi vihmaohu korral ja hilisõhtul, sest värv ei jõua kuivada enne vihma või kastet.

10. Mahakoorumine

Värvi mahakoorumine halva nakkumise tõttu.

Lahendus: Püüa kindlaks teha ja kõrvaldada niiskuse põhjus (vt soolade väljakristalliseerumine/laigulisus). Eemalda lahtine värv kaabitsa või traatharja abil, vajadusel lihvi. Uus puit tuleb immutada puiduimmutusvahendiga. Värvi pind kvaliteetse välisvärviga.

Allikas: Lisainfo www.vivacolor.ee. Lugu ilmus erilehes Ehita ja Renoveeri