Kolm võimalust vana malmvanni renoveerimiseks

Mõni aeg tagasi jagasime videonippi, kuidas renoveerida oma vana malmvanni. Lugejad on lähemalt huvi tundnud, milliseid võimalusi on veel oma päevi näinud vanni värskendamiseks. Võimalikke variante kommenteerib lähemalt Tondi K-rauta kaupluse värviosakonna vanem-müügikonsultant Jaan Kruuk.

Vana malmvanni värskendamiseks on kolm võimalust:

1. Esimest neist kutsutakse vanniks vannis, mis on ühtlasi kõige kulukam lahendus, kuid siiski oluliselt soodsam kui uue vanni soetamine. Selle töö tegemiseks tuleb kutsuda spetsialistid, kes liimivad uue akrüüli malmivanni sisse. Töö kestab umbes kaks tundi ja pärast seda saab vanni kohe kasutama hakata.

2. Teine lahendus on taastada emaili kiht Penosili vanniparanduskomplektiga Bath Coating. Komplekti kuulub kahekomponentne krunt, pinnavärv ning lihvimise ja värvimise tarvikud. Aluspind tuleb eelnevalt võimalikult siledaks lihvida, vajadusel ka autopahtliga viimistleda. Kuna pinnavärv on läikiv, tulevad kõik kriimud ja muhud esile.

Värvi ja krundi kasutamisaeg peale aktivaatori ja baasaine kokku segamist +20 °C juures on umbes 1 tund. Värvima võib hakata 12-24 tundi pärast kruntimise lõpetamist.

Vann on kasutusvalmis 7 ööpäeva möödudes. Selle komplekti baastoon valge, tooni lisamiseks saab kasutada värvipastat nii krundile kui ka värvile veebaasilistele värvidele mõeldud tooneritega.

3. Kolmas võimalus on värvida vann üle lahustibaasil värviga (näiteks Sadolini Master), kuid selle puhul tuleb arvestada, et paari aasta pärast peab pinda uuesti lihvima ja värvima. Neid värve on võimalik toonida ja sest kuivamisaeg ei ole väga pikk, saab erinevate toonidega vanni huvitavaks teha. Lisaks toonimisele saab sellise värvi puhul valida ka läiketaset. Vanni saab kasutama hakata ööpäev pärast värvimist.

