Konkurents sunnib ehituspoode klientide püüdmiseks uusi nippe välja mõtlema

Ehituspoed investeerivad hoolega nii uutesse kauplustesse kui ka vanade kaasajastamisse ning e-kaubanduse edendamisse. Rebimine on turul läinud tihedaks. Klientidele pakutakse uusi kontseptsioone, mis on kitsast spetsialiseerumisest liikunud avarama toote- ja teenusevaliku poole.

Ehitustarvete kaubamaja Bauhaus avas märtsis uue poe Rocca al Mares. K-rauta vastas sellele aprillis uhkelt renoveeritud ja uuenenud kontseptsiooniga Haabersti poe avamisega. Jõudsalt investeerib oma kauplustesse ka Bauhof. Näib, et ehitusturul oodatakse sel aastal tõsist kasvu. Milline on konkurentsiolukord ehituskapluste turul?

„Turuolukord on konkurentsitihe. Loomulikult mõjutab meid konkurentide tegevus - utsitab ise parem olema ja rohkem pingutama, sest klient tuleb sinna, kus teda kõige enam oodatakse ja tema soove ette aimatakse. Meie usume, et K-rauta on selline kauplus,“ ütleb otsekoheselt Kesko Senukai Estonia müügidirektor Margo Pruunlep.

Bauhofi tegevjuht Irina Raudsepp nendib, et ehitusturg on kasvus, mis tuleneb ühelt poolt palgakasvust tingitud tarbijate kindlustunde paranemisest ning teisalt sellest johtuvast kinnisvaraturu aktiivsuse suurenemisest. „Meie hinnangul kasvab sel aastal ehitusturg 5-7%. Kasvaval turul tiheneb konkurentsiolukord, mida on näidanud ka selle aasta kevad mitmete uute mängijate lisandumise ja uute kaupluste avamise näol. Tihenevas konkurentsiolukorras võidab ennekõike klient, sest üha enam ja kiiremini on turuosalistel vaja mõelda, kuidas tarbijatele pakkuda mugavat ja terviklikku ostukogemust ning –eeliseid,“ lisab Irina Raudsepp.

Loe veel

Bauhofi kauplus Tartus. Bauhof





E-kaubandus tungib ka ehituskauplustesse



Millised on siis ehituskaupluste arengusuunad ja toimivad kontseptsioonid? Margo Pruunlep ütleb, et tänapäeva kaubandus liigub kitsa spetsialiseerumise juurest avarama toote- ja teenusevaliku poole. „Ehituskaupluse klient ootab, et ta saaks ühest kohast kätte kõik kodu jaoks vajaliku, sealhulgas ka teenused. Ta tahab teha paralleelselt nii ehituse- kui sisekujunduse otsuseid ning tema jaoks on mugav kui kauplus korraldab ka näiteks sanitaartehnika paigaldamise ja õmbleb valmis kardinad. Aeg on väärtus. Seetõttu on ka meie uus Haabersti K-rauta kontseptsioon üles ehitatud selliselt, et klassikalisest ehituspoest on saanud tänapäevane kaubanduskeskus, kus on senisest rohkem rõhku pandud nii valgustusele, kodusisustusele kui majapidamisele,“ räägib Margo Pruunlep arengutrendidest.

Ehituskaupluste igapäevaelus muutub üha tähtsamaks ka teenuste pakkumine: tööriistarent, remondi- ja paigaldusteenus, kardinate õmblemine, vaipade ääristamine. Väga tähelepanelikult kuulatakse kliendi arvamust ja kui mõni toode või teenus on veel puudu, siis kaalutakse selle lisamist valikusse.

„Loomulikult käime ühte sammu e-kaubanduse arenguga, sest paljud kliendid ei soovi ostude tegemiseks kodust või kontorist lahkuda ja meie roll on nende jaoks kas arvutis või nutiseadmes kohal olla,“ lisab Margo Pruunlep.

Märtsis Tallinnas oma teise kaupluse avanud Bauhaus pole veel otsustanud, kas avada tulevikus e-pood või kolmas kauplus Tallinnast väljas.

E-kaubanduse rolli suurenemist rõhutab ka Irina Raudsepp: „Tunneme, et ka meie valdkonnas muutuvad tarbijad e-kauplusest ostmise suhtes üha usaldavamaks ning võime öelda, et e-poe kasv on kiire. Täna arutame pigem selle üle, milline on optimaalne tasakaal e-äri ja füüsiliste kaupluste vahel ning milline on mõlema müügikanali roll tarbija ostutsüklis tervikuna. Teame ja arvestame sellega, et umbes kolmandik remondi- ja aiatöid algavad just veebist. Füüsilistes kauplustes keskendume kvaliteedi tõstmisele nii keskkonna kui teeninduse mõttes. Konkreetsemalt mugavate ja loogiliste väljapanekute paremaks muutmisele, uute tehnoloogiliste lahenduste juurutamisele müügisaalis ning klienditeenindajate kompetentsi suurendamisele.“ Bauhof investeerib oma kauplustesse iga-aastaselt umbes 500 000 eurot.

K-rauta ükski kauplus ei saa olema täpselt teise koopia

K-rauta Haabersti kauplus läbis äsja põhjaliku renoveerimise, poodi investeeriti 3,4 miljonit eurot. „Meil on lähitulevikus veel investeeringuid plaanis, aga konkreetsetest kauplustest ja summadest on veel vara rääkida. Astume sammu korraga. Haabersti on Eestis pilootprojekt, mille puhul säilitasime kaupluse senised tugevused ja tõime juurde uusi. Esimeste nädalate põhjal võib öelda, et kliendid on uue kontseptsiooni väga hästi vastu võtnud, aga nii lühikese perioodi põhjal on siiski vara pika vaate jaoks järeldusi teha. Seega jälgime, mis võetakse klientide poolt hästi vastu, mida soovitakse veel juurde, kas on mõni asi, mis selles kontseptsioonis on ülearune. Seda võib siiski öelda, et ükski kauplus ei ole ega saa olema teise täpne koopia, sest lähtume ka Eesti sees piirkondlikest ootustest,“ ütleb Margo Pruunlep.