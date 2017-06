Kontorites üks enim sõdu tekitanud probleem võib saada lahenduse

Itaalia arhitekt Carlo Ratti on ühe vana Torinos asuva kontorihoone võtnud „katsealuseks" ning on seal proovimas oma uut leiutist, mis võiks lahendada ühe kontoritöötajate suurema vaidlusteema, kirjutab deezen.com

Hoones on käimas projekt „Kontor 3.0" ja Ratti firma Carlo Ratti Associati testib selles 20-sajandi hoones, kus pesitseb täna kultuurifond Agnelli Foundation, oma uudset ventilatsiooni- ja valgustussüsteemi.

Majas testitaksegi erinevaid asjade interneti vidinaid. Tema katsetab seal termostaati, mis automaatselt arvestab konkreetse töötaja temperatuuri-vajadustega.

Kontor 3.0 tähendab seda, et kütmine, jahutamine ja isegi valgustus on sellised, et neid saab iga töötaja kujundada oma soovide järgi. Inimene loob endale „mulli" ja see liigub temaga ruumist ruumi kaasa.

Süsteem töötab sadade Wifi-ühendust kasutatavate sensorite abil, mis koguvad infot inimeste arvu, temperatuuri, süsihappegaasi ja palju muu kohta.

Ettevõte loodab, et selline lahendus hoiab oluliselt kokku energialt ehk säästab kasutajale raha. Lisaks lõpetab see olukorrad, mida Ratti ise kutsub „termostaadisõjad".

