Kortermaja turvalisus algab 3 lihtsast asjast

Eesti Korteriühistute Liit tuletab kortermajade elanikele meelde kolme lihtsat põhitõde, kuidas oma kodumaja turvalisemaks muuta.

1. Korralik välisuks, mis püsib lukustatuna

Samuti tuleks lukus hoida kõik muud väljapääsud. Majal peab olema korralik, kaasaegsetele nõuetele vastav välisuks koos turvalukuga, mis ka lukus püsib. Elanikud ei tohiks jagada laiali uksekoode ega ust lahti hoida. Suletuna tuleb hoida ka keldriuksed jms. varuväljapääsud.

2. Kutsumata võõrad majja ei pääse



Majja ei lasta kutsumata külalisi, isegi kui need uksekella helistavad. Tihti proovivad pikanäpumehed ja muud pätid kõik uksekellad läbi, lootuses, et keegi nad midagi küsimata majja laseb. Majja ei tasu ilma ühistuga läbi rääkimata lubada ka end müügimeestena, arusaamatute kontrollidena või töömeestena end esitlevaid võõraid. Paluge näha töötõendit või täpsustage nende tööandja või ühistu juhatusega võõraste majja lubamine üle.



3. Naabreid tuntakse ja nende vara hoitakse

Pättide jaoks pole midagi tüütumat ja teie vara jaoks midagi paremat kui valvsad naabrid, kes peavad silma peal trepikojas, rõdudel, akendel ja mujal majas toimuval. Samuti tasub oma naabritega tuttavaks saada, et teaksite, kes vähemasti teie trepikojas elavad.

Pole mitte midagi ebaviisakat ega taunimisväärset selles, kui pärite majja soovivalt võõralt, kelle juurde ja mis eesmärgil ta minna soovib. Kui võõras jätab endast ebakindla mulje, pole täpselt selge, millised on tema eesmärgid või kui teate täpselt, et naaber sel kellaajal külalisi ei oota, saate oma sekkumisega ära hoida nii mõnegi kuriteo.

Eesti Korteriühistute Liit on alustanud koostöö politseiga Harjumaal kogukondliku turvalisuse alast teavitusprojekti korteriühistutele “Turvalisus kortermajas”, mida toetavad siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Projekti raames korraldatakse Harjumaa korteriühistute juhtide ja kortermajade elanike turvalisuse alase teadlikkuse tõstmiseks infopäevad Maardus, Rae vallas ja Sauel. Muuhulgas räägitakse infopäevadel sellest, mida teha majaelanikuga, kes ei allu ühiselu reeglitele või kuidas toimida juriidiliselt korrektselt, kui maja ümber ei jagu parkimiskohti.