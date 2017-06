Kristiines valmis põnev ringikujuline kortermaja

Kristiines valmis omanäoline uusarendus – tegemist on ringikujulise majaga aadressil Lõokese 5.

„Kinnisvara arendajail on väga oluline roll linnapildi arhitektuurilisel kujunemisel – üha enam pööratakse rõhku sellele, et uusarendused sobituksid neid ümbritseva keskkonnaga ning kannaksid endas arhitektuurilist väärtust,“ sõnas Endover Kinnisvara juhataja Robert Laud. „Paljude tänaste koduostjate jaoks on tähtis maja arhitektuuriline lahendus – otsitakse erilisust ning tavapärased tüüpprojektid tunduvad tihtipeale igavad. Oluline on samuti see, kas maja ümber on piisavalt privaatsust ja rohelust. Lõokese Ringmaja puhul on näiteks parkimiskohad viidud maja alla, et maja hoov saaks olla maja süda, kus lastel on võimalik mängida ning majaelanikel värsket õhku hingata.“

„Vähe on selliseid pealinnu, kus linnasüdamest mõne minuti kaugusel jääb mulje, nagu oleksid sattunud mõnda Eesti väikelinna – just sellises väikelinnas asub ka Lõokese Ringmaja. Eesti inimesed on hakanud üha enam väärtustama looduslähedast elukeskkonda, tänu sellele rajatakse sageli arenduste juurde pargid, ehitatakse mänguväljakud ning tehakse kergliiklusteed. Mul on hea meel, et eestlane oskab hinnata maju ja keskkonda, kus ta elab, see sunnib ka arendajat pingutama uute kodude ehitamisel ja neile lisaväärtuse andmisel,“ rääkis Robert Laud.

Korterelamu projekteeris Apex Arhitektuuribüroo. „Lõokese Ringmaja puhul on lähtutud detailplaneeringu arhitektuursest ideest,“ märkis hoone arhitekt Janar Blehner. „Apex Arhitektuuribüroo ülesandeks oli muuta planeeringu idee aedlinna jaoks sobivaks, säilitades tänapäeva vajadustele vastava hoonemahu – Lõokese Ringmajas on kahel korrusel kuni 5-toalised avarad perekorterid.“

Loe veel

Sõõrikukujuline planeering

Arhitekti sõnul tagab hoone sõõrikukujuline planeering korteritele valguse ligipääsu igast ilmakaarest ning esimese korruse korteritele privaatse rohelise hooviala, mis lisab eramajale omast mugavust. Ringikujulise plaani südames on tervikliku haljastusega ühisõu. Kogu parkimine on lahendatud keldrikorrusel, jättes kinnistu kasutada vaid inimestele. „Avarate avadega Lõokese Ringmaja on taotluslikult viimistletud heledates toonides. Esimese korruse fassaadid on kaetud tumedatoonilise vertikaalse puitribistikuga, muutes seinapinna sellest möödujale justkui elavaks vormiks,“ lisas Janar Blehner.