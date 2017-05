Kui ise ei viitsi muru külvata, siis heaks lahenduseks on siirdmuru ehk muruvaip

Ühtlaselt tasase ja tiheda muruvaiba rajamine võtab aega. Kui aga pärast maja valmimist soovitakse, et ka ümbrus näeks kohe laitmatult kaunis välja, on ainuvõimalikuks lahenduseks siirdmuru paigaldamine.

Kauni aiamuruga viitsitakse vaeva näha. Aias võib eelistada mitmesugust muru - muru võib külvata ise seemnest või paigaldada siirdmuruna ehk muruvaibana. Siirdmuru on ette kasvatatud rullikeeratuna transporditav ja paigaldatav õhuke murukamar, millega saab kiiresti luua rohelise murukatte.

Suurel krundil otsustatakse sagedamini külvimuru kasuks, sest selle rajamine on odavam. Siirdmuru kasutatakse üha enam ennekõike väikestes aedades. See annab kindlasti paremaid tulemusi ka järskudel nõlvadel ja kraavikallastel. Samuti ka rohke kasutusega majaümbrustes ning veidi pimedamates kohtades, kus murutaim ei taha hästi tärgata.

On aga olukordi ja kohti, kus siirdmuru kasutamine on hädavajalik, nagu jalgpalliväljakute parandamine ja näituseväljakute murustamine - kahjustada saanud koha saab põhimõtteliselt taastada nädalaga.

Kui külvimuru idanemiseks kulub mitmeid nädalaid, siis siirdmuru eelis on kiirus – muru on põhimõtteliselt kohe pärast paigaldamist kasutamiseks valmis.

Muidugi on vaja teha ettevalmistustöid, sest siirdmuru peab maha panema kohe, kui rullid/mättad kohal. Mururullide paigaldamine ei ole raske, need kaaluvad 20 kilogrammi, nii et ühe suure pinna paikapanek läheb kirja trennina.

Ettevalmistustöid tuleb teha ühtmoodi nii külvi- kui siirdmuru paigaldamise puhul. Murukatte hoiab korras korralik paigaldamine-lõikamine. Väetamine ja kastmine, samuti lõikamine aitavad murul kasvada. Aluspind on vaja teha ühtlaseks, muhke ei tohi jääda, muidu tekib edaspidi raskusi hooldamisel.

Siirdmuru saab paigaldada varakevadest hilissügiseni

Siirdmuru saab paigaldada ka kohtadesse, kus vana muru on väga kehvas olukorras. Siis jäetakse viimane lihtsalt uue alla. Sellisel juhul tuleb erilise hoolega täita paigaldustööde ja paigaldatud siirdmuru hooldamise nõudeid. Kõige kindlam on ikkagi vana muru eemaldada, et uue alla ei jääks kõdunevaid rohutükke.

Kui seda ei tehta, tuleb vana muru tükeldada ning asetada selle peale 15–20 cm paksune kiht uut kasvupinnast. Viimane tasandada ja freesida, siis paigaldada murumatid.

Kindlasti ei tohi vanale kasvavale murule mätast paigaldada, sest mätaste alla jäävad taimed moodustavad seal surnud orgaanilise aine kihi, ega lase murutaimedel korralikult juurduda. Muru all peaks olema vähemalt 12 cm paksune mulla kiht. Veelgi parem, kui mulda on 20 cm.

Väga hästi mõjub juurdumisele, kui eelnevalt aluspinda niisutada ja väetada tugeva väetisekogusega. Aluspind peab olema tasane ja ilma lohkude-aukudeta. Siirdmuru tükid tuleb asetada tugevalt aluspinnale servad korralikult üksteise vastu.

Kui muru on vaja paigaldada kaldpinnale, nagu näiteks kraavinõlvale või katusele, tuleks murumättad kinnitada puidust tikkudega. Ühe ruutmeetri peale peaks arvestama umbes 5 tikuga. Seega tuleb arvestada, et kinnitusvahendid oleks olemas.

Muruvaipa saab uude kasvukohta siirata maa sulamisest kevadel kuni uuesti külmumiseni sügisel.

Muruvaibast valminud muru hooldamine ei erine tavapärasest muruhooldusest.

Allikas: Murumari, Eesti Murud, Siirdmuru