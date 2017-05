Kui palju maksab maja katus? Kuidas saada võimalikult täpne hinnapakkumine?

Katusetööde hinnapakkumine on tavaliselt paljudest ridadest koosnev loetelu, mis võib algul silme eest üsna kirjuks lüüa. Mida enne hinnaküsimist tähele panna ja millist infot tuleks tootjale edastada, et jõuda võimalikult tõese lõpptulemuseni? Kellelegi ei meeldi ju olukord, kus esialgu väga puuduliku info põhjal saadud hinnapakkumine erineb hiljem katuse lõpphinnast kaks korda.

“Mis maksab 160-200 ruutmeetrit katust, koos tööga? Selline tavaline Eesti maja, 60ndatel ehitatud. Selliseid kõnesid saavad katuseettevõtted iga päev. Nii nagu ei ole olemas keskmist punast autot, ei ole ka kahte ühesuguses seisus ja vajadusega maja,“ ütleb AS Toode müügi- ja turundusjuht Erki Loigom.

Kuidas siis ikkagi saada teada esmane suurusjärk, kui palju võiks katus maksma minna, et plaanida oma rahalisi võimalusi? Erki Loigom soovitab esmase hinnangu saamiseks pildistada katusealust olukorda, teha kolm-neli pilti ka hoone väliskülgedest ja lisada need hiljem kaasa koos hinnapäringuga. Nende järgi tekib kogenud katusemeistril üldiselt üsna täpne ülevaade olukorrast ja sõltuvalt kogemusest oskab meister vajalikke töid hinnastada.

Fotod väliskülgedest väldivad asjatuid telefonimaratone teemal „mul on tavaline 1960. aastatel ehitatud viilkatus“ ja annab hea ülevaate katuse geomeetriast, ligipääsetavusest, korstnate olukorrast ja asetusest, tuulekastide seisukorrast.

Piltide alusel võib ka kindlalt anda soovitusi tehniliselt (kalded, koormused) sobivate materjalide osas ja sellega peaks materjalide valik tellijale endale selgeks saama.

Erki Loigomi sõnul suudetakse üldjuhul 5-15% täpsusega vaadatud foto järgi enne kohapealset mõõtmist hinnapakkumine teha. Kuigi eelpakkumine erineb veidi lõplikust hinnapakkumisest, annab see siiski väga hea ülevaate tööde maksumusest ja ees ootavatest töödest.

Muidugi on alati abiks, kui on olemas ning võimalik saata olemasolevad maja joonised. Samuti oleks hea kirjeldada võimalikult täpselt, millist lõpptulemust soovitakse saada.

Kas plaanitakse katuseaknaid või soovitakse pööning kasutusele võtta?

Erki Loigom rõhutab, et kindlasti tuleb hinnapäringus pöörata tähelepanu vana katuse lammutamise korral jäätmete utiliseerimisele – kelle kanda see jääb? See on siiski märkimisväärne kulu, mille peab üks osapool korraldama. See on kokkuleppe küsimus, aga võiks olla juba hinnapäringu faasis tellijal ja ehitajal üheselt selge.

Veel üks oluline nüanss on see, kas plaanitakse paigaldada ka katuseaknaid. Ka nende paigaldamine enne katusekatet on ligi kaks korda soodsam kui uude juba paigaldatud katusekattesse. Samalaadseid küsimusi tasub esitada ka vihmaveesüsteemide, piksekaitsete ja muude katuse turvaelementide kohta.

Eriti hoolikalt tuleks tulevikku vaadata nendel majaomanikel, kellel on alles kaugemas tulevikus plaanis pööning eluruumina kasutusele võtta – olukorra korrektne lahendus tuleb teha juba katusekatte vahetuse faasis. Eraldi tuleb puudutada korstnate ja tuulekastide olukorda.

Spetsialist soovitab hinnapakkumisi võtta 3-4 ettevõttelt, see annab päris korraliku ülevaate ja sorteerib välja õiglase hinnataseme. „Kolmandiku võrra soodsamad pakkumised soovitan kas kõrvale tõsta või uurida, kas ehitaja on ikka kõigist soovidest aru saanud. Pakkumiste saabumisel langetage valik, kellega edasi minna. Saates hinnapäringuid korraga kümnetele ettevõtetele, ei pruugi selle peale tulla ühtegi vastust. Samuti ei ole mõistlik alustada hinnapäringut lausega, otsin kõige odavamat plekki või varianti,“ lisab ta.

Hea pakkumine on detailideni lahti kirjutatud

Kuidas omavahel võrrelda saabunud hinnapakkumisi? „Esmalt tuleb vaadata, et pakutud tooted oleks samas kvaliteedi klassis kõigil pakkujatel. Väga sage olukord on meie hinnatundlikul turul, kus ettevõtjad on altid pakkuma kõige odavamaid lahendusi, et töö kindlasti endale saada. Hea pakkumise tunnus on maksimaalne lahti kirjutus, mille peale saab kliendil tekkida küsimusi. Kaherealine pakkumine (materjal ja paigaldus) võiks tekitada juba kahtlusi,“ seletab Erki Loigom.

Usaldusväärne hinnapäring sisaldab ka viiteid pakkumiste kehtivusele, tarneajale ja sisaldab kindlasti käibemaksu.