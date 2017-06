Kui võimast põrandakütet erinevatesse ruumidesse ja materjalide puhul kavandada?

Shutterstock

Põrandakütte kavandamisel tuleb esmalt kalkuleerida, milline on ruumi sobiv paigaldatav võimsus (W/m²). Juhul, kui põrandaküte on ainsaks soojusallikaks, on paigaldatav võimsus seotud otseselt soojakao ja põrandapinna tüübiga, kuhu küte paigaldatakse.