Kui võimast puulõhkumismasinat mugavaks töötegemiseks tarvis läheb?

Suvel on viimane aeg teha valmis talvised küttepuud. Öeldakse, et puit annab sooja kaks korda - siis, kui sa selle küttepuuks raiud ja siis, kui sa seda põletad. Kirvega puude lõhkumine võib ju esimesed 15 minutit tunduda tore tegevus, aga kindlasti mitte terve päev. Korralik puulõhkumismasin teeb selle töö kordades lihtsamaks, kiiremaks mugavamaks ning ka ohutumaks.

Erinevalt kirvest kasutab puulõhkumismasin puidu poolitamiseks suure kiiruse asemel hüdraulilise pumba tekitatud jõudu. Mida jõulisem on masin, seda laiemaid, tooremaid ja/või suurema tihedusega puid see lõhkuda jaksab.

Kasutaja vajutab nuppu või tõmbab kangi ning masin surub puidu lõigatud otsast metallkiilu aeglaselt, kuid mitmetes tonnides mõõdetava jõuga läbi.

Tekkinud sisemisele pinge tõttu ei jää puidul midagi muud üle, kui mööda kiude aeglaselt pooleks minna. Kõik, mida kasutaja teeb, on uue paku masinasse asetamine ja nupule vajutamine. See võimaldab materjali kiirelt ja, mis peamine, ohutult lõhkuda.

Puulõhkumismasinaid leidub laias laastus kolme erinevat tüüpi: manuaalsed-, elektrilised- ja bensiinimootoriga lõhkujad.

Manuaalsed lõhkujad

Manuaalse puulõhkumismasina tööpõhimõte on äärmiselt sarnane hüdraulilisele tungrauale. Puupakk asetatakse masinasse ja pikka kangi edasi-tagasi liigutades surutakse kiil järk-järgult pakku. Seda tüüpi masinad on küll kompaktsed, kerged ning üldjuhul ka kõige odavamad, kuid samas ka kõige pikema (ja üsna tüütu) lõhestamistsükliga, mis võib, olenevalt pakust lausa mitu minutit pikk olla. Manuaalne masin on puulõhkumiskirve ja -masina vaheline variant inimesele, kes soovib puulõhkumismasina ohutust ja kirvest suuremat lõhestusjõudu (6-14 tonni), kuid ei raatsi omale automaatset masinat osta.

Kahtlemata leidub situatsioone, kus taoline lõhkuja end ka ära tasub - näiteks aias lapselaps tööle rakendada, kuid paraku näitab praktika, et korralik kirves ja hea tehnika on kiirem meetod koormast lahti saamiseks, kui manuaalne puulõhkumismasin.

Elektrilised lõhkujad

Vaieldamatult kõige populaarsem ja kodukasutajale vast kõige mõistlikum variant on masin, mille hüdraulilist pumpa liigutab elektrimootor. Nende lõhkujate lõhestusjõud jääb vahemikku 4-20 tonni, olles piisavalt võimas enamike puude küttepuudeks töötlemiseks. Lõhestustsükkel kipub elektrilistel masinatel ka kõige kiirem olema, olenevalt masinast 2-15 sekundit. Olles elektrimootoriga, saab neid kasutada nii sees, kui ka väljas, tehes, erinevalt bensiinimootoriga masinatest, töö võimalikuks iga ilmaga ja igas kohas, kus seinakontakt on. Kuna elektriliste puulõhkumismasinate valik on nii lai, on see suurepärane valik nii kodukasutajatele, kui ka professionaalidele.

Bensiinimootoriga lõhkujad

Olles üldjuhul kõige suuremad, raskemad ja võimsamad lõhkujad turul, on fossiilkütust põletavate mootoritega puulõhkumismasinad eelkõige professionaalide lõbu. Nende lõhestusjõud ulatub suurematel masinatel kuni 45 tonnini! Kusjuures kipub ühe lõhestustsükli kestus elektrimootoritega masinatest veidi pikem olema - umbes 8-17 sekundit.

Kaaludes üldjuhul üle saja kilo, käib ka nende masinate vedamine enamjaolt autokonksuga. Bensiinimootor tähendab aga lisaks suurele lärmile ka seda, et nende lõhkujatega saab töötada vaid väljas.







Mitu tonni lõhkumisjõudu läheb tarvis?

Lõhkumiseks vajamineva jõu määravad ära enamjaolt kolm faktorit: puidu läbimõõt, tihedus ja niiskusesisaldus. On ainult loomulik, et 30 cm toorest tamme on masinal kordades raskem lõhkuda, kui 15 cm hästi läbi kuivanud mändi.

Mõõda (või arva) ära kõige suurema diameetriga pakk, mida lõhkuma hakkad ja osta paar tonni võimsam masin, kui arvad, et vajad. Need tonnid lisajõudu tulevad kasuks siis, kui lõhutav puit juhtub olema tavalisest suurema tiheduse või niiskusesisaldusega.

Puulõhkumismasina toimimist saad vaadata ka järgnevast videost: