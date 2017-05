Kuidas asendada katkist keraamilist plaati?

Keraamilised plaadid on küll tugevad, kuid mitte purunematud. Ikka juhtub õnnetusi ja mõni plaat võib vannitoas või köögis katki minna või siis muudab värvi vuugitäide või praguneb silikoon. „Kodu remonditööd“ annab nõu, kuidas katkist plaati asendada.

Loodetavasti on varasemast tööst jäänud mõned vanad plaadid tagavaraks. Plaatide asendamine pole iseenesest võimatu ülesanne. Kõige keerulisem ongi selle töö juures vana katkine plaat eemaldada nii, et selle kõrval asuvad plaadid kannatada ei saaks.

Milliseid tööriistu läheb vaja: vuugikaabitsat, trelli ja keraamilise plaadi puuri, meislit, haamrit, varuplaati, plaadiliimi, segukammi, puitliistu, vuugitäidet.

Kui sul ei ole varuks ühtegi plaati ning katkine plaat tuleb asendada täiesti uuega, siis oleks hea asendada mustri mõttes juba rohkem plaate, et üksik liiga kontrastne plaat ei torkaks silma.

Toimi järgnevalt. Eemalda vuugikaabitsaga katkise plaadi ümbert vuugitäidis. Puuri trelli ja plaadipuuriga plaadi sisse mõned augud. Kanna kindlasti kindaid, et teravad plaadikillud kätt ei vigastaks.

Aseta meisli tera plaadi keskele ja koputa haamriga tugevasti meisli otsale. Plaat peaks seejärel kildudeks mõranema ja seda on lihtsam kätte saada. Eemalda plaat kildhaaval, alustades keskelt. Ole ettevaatlik, et sa ei kahjustaks plaadialust seinapinda.

Eemalda metallkaabitsaga plaadi ja vuukide alune vana mört. Kui uue plaadi alla jääb kuivanud vuugitäidist või mörti, ei ole plaat naabritega ühetasane ning rikub pinna välimuse. Aseta prooviks kuiv plaat kohale ja kontrolli, kas see istub hästi.

Määri plaadi tagaküljele segukammiga plaadiliimi ja suru plaat oma kohale. Kui plaadil puuduvad nn "kõrvad", kasuta nurkades vuugiriste, et plaatidevaheline kaugus oleks igas küljes võrdne.

Koputa plaat puitliistuga naabritega tasa. Enne vuukide täitmist lase liimil kuivada ja siis võid asuda juba vuukide täitmise juurde.

Allikas: „Kodu remonditööd“, Varrak.