Kuidas eemaldada jonnakaid kruvisid?

Mida teha siis, kui kruvipea sälgud on sedavõrd rikutud, et kruvikeeraja nendega enam ei haaku, vaid libiseb üle? Tasub proovida Varraku värskes käsiraamatus „Kodu remonditööd“ soovitatud nippe.

• Pane kruvikeeraja ja kruvipea vahele lai kummiriba. Kui nüüd kruvikeeraja kohale surud, täidab kumm kahjustatud kruvipea tühikud ja tekitab parema haardumise, nii et kruvi saab välja keerata.

• Sarnaselt kummilindiga võid kruvikeeraja ja kruvipea vahele panna pisut terasvilla või tükikese köögikäsna rohelisest abrasiivsemast poolest. Abrasiivne materjal võimaldab paremat haardumist ja nii õnnestub kruvi aeglaselt välja keerata.

• Aseta kruvikeeraja kruvipea pilusse ja koputa kergelt haamriga. See võib kruvikeeraja lapiku otsa või ristpeakruvikeeraja teraviku nii palju kruvi sisse lüüa, et see hakkab kruvipeaga haakuma. Kruvi väljakeeramiseks pead üpris tugevalt suruma.

• Kui on tegemist rikutud ristpeakruviga, siis proovi kasutada sama suurt lapikut kruvikeerajat. Kui lapiku kruvikeeraja ots sinna mahub, võib jõu õlg olla kruvi väljakeeramiseks piisavalt suur. Ka siin võid abiks võtta kummiriba.

• Sul õnnestuski kruvi osaliselt välja keerata, kuid nüüd see enam edasi ei liigi. Võta appi pikkmokknäpitsad ja suru mokad kruvi ümber. Pööra tange vastupäeva, et kruvi liikuma saada.

PS! Kruvide keeramine puitu on teinekord üpris raske ja või tekkida kiusatus auk suuremaks puurida. Seda pole tarvis. Hõõru kruvi keermeid niisutatud seebitükil, mis toimib määrdeainena ja hõlbustab kruvi sissekeeramist.

Allikas: „Kodu remonditööd“, Varrak 2017