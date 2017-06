Kuidas hooldada puidust, looduskivist ja betoonist terrassipõrandat?

Rõdu- ja terrassipõrand vajab aeg-ajalt värskendamist, ükskõik mis materjalist see ka pole. Alati kehtib reegel – põrandat on kergem kaitsta kui parandada ning parmini peab vastu regulaarselt hooldatud põrand.

Puitpõrand

Puidust terrassipõranda jaoks on tõenäoliselt parim materjal süvaimmutatud terrassilaud. Kui põrand on alles uus, ei maksa esialgu ühegi viimistlus- või kaitsevahendiga selle kallale minna. Sellisel põrandal tuleks lasta aasta (või ka paar) ilmastiku käes seista – selle ajaga põletab päike immutusaine pealmistest puidupooridest välja ja viimistlusaine saab sisse imbuda. Eriti tähtis on see siis, kui tahetakse rohelist terrassilauda hoopis mingit teist tooni toonida, vastasel juhul hakkab seesama immutusaine ka viimistluse tooni muutma.

Enne viimistlemist tuleb terrassipõrand korralikult puhtaks pesta. Puhastusvahendit tuleb kanda korraga 2–3 ruutmeetrile. Laske vahendil mõjuda umbes 10 minutit, siis hõõruge pinda tugevasti harjaga ning loputage puhta veega. Kui laudadele on hakanud tekkima rohekat ollust ehk bioloogilist saastet, siis selleks puhuks on olemas spetsiaalsed pesuained ehk biotapjad. Kui kasutate tiikpuuõli, tuleks õlitatav pind enne puhastada spetsiaalse tiikpuu puhastamise vahendiga.

Terrassilaudu on kõige targem viimistleda õliga. Kui soovite täiesti naturaalset viimistlust, tasub valida mõni looduslik õli. Tõrvaõli saab ka värvimuldadega toonida, eriti immutamata puidu korral – see annab lisakaitse UV-kiirguse vastu. Terrassi tõrvaõli ei sobi lakitud või värvitud pindade viimistluseks. Väärispuidust pinna töötlemiseks võiks kasutada tiikpuuõli.

Enne õlitama asumist tuleks veel kord veenduda, et lauad on piisavalt kuivad – niiskust peaks lauas olema alla 15%. Niiskemas keskkonnas elavad kõikvõimalikud mikroorganismid rõõmsalt edasi, õlitamisest hoolimata.

Kasutada võib niiskusemõõturit, ise saab kuivuses veenduda nii: kui laud koputades „kõliseb”, on õige aeg. Tuhmilt tümpsuv heli näitab, et peab veel kuivama. Üldjuhul on aasta maas olnud terrassilauad õlitamiseks piisavalt kuivad..

Tiikpuuõli võib põrandale kanda kas lapi või pintsliga, seda 1–2 kihti (kuni küllastumiseni). 15–20 minuti pärast pühkige üleliigne õli ära ja enne peal tatsamist laske täielikult kuivada.

Kuna looduslikud vahendid kipuvad ikka vähem kestma kui keemiat täis viimistlusvahendid, tuleks põrand igal aastal üle vaadata ja vajadusel õlitamist korrata. Terrassiõli põhiline vaenlane on päike (mitte niivõrd vesi ja lumi) ja sestap vajab sagedasemat hooldust just lõunapoolne terrass.

Värvitud terrassipõrand

Üldiselt terrassile värvitud põrandat ei soovitata, sest väljas on palju liivateri ja muud kõva puru, mis kipuvad värvitud põranda kiiresti inetuks kraapima. Sama kehtib lakitud põranda kohta.

Kui siiski olete otsustanud värvi kasuks, võib valida nii vesialusel põrandavärvi või siis lahusti baasil värvi. Värvida tuleks kaks kihti.

Sellise hoolduse eel eemaldage põrandalt lahtine värv või lakk ning peske põrand puhastusvahendiga puhtaks. Seejärel loputage puhta veega ja laske korralikult kuivada, seejärel värvige või lakkige üle.

Looduslik kivi – lihtsam kaitsta kui puhastada

Terrass ei pruugi aga alati puust olla – kivi sobib maapinnaga tasa asetsevale terrassipõrandale sama hästi. Looduslikust kivist pindade puhastus on omaette teadus, ütlevad asjatundjad. Ja soovitavad sellist põrandat kohe paigaldamise järel kaitsevahenditega töödelda, muidu võib juhtuda, et tugevalt määrdunud pinda hiljem puhtaks ei saagi. Looduslik kivi on üldjuhul pehme ja poorne ning imeb mustuse endasse. Eriti hull on asi näiteks õli ja muude vedelikega. Meie kliimas mõjutab looduslikku kivi ka külmlagundamine, mis salakavalalt võib põhjustada kivile pöördumatuid kahjustusi.

Uue kivipinna töötlemiseks on kõige parem impregneervahend. Kui hiljem juhtub põrandale sattuma mootoriõli, siis pärast lapiga pühkimist plekki ei jää. Impregneervahend jätab kivi 98% ulatuses väljapoole hingama, aga sisse ei lase midagi.

Impregneerimine kaitseb kivipinda ka sammaldumise ja külmlagundamise eest. Samuti muutub kergeks küünlarasva ja nätsuplekkide eemaldus – kemikaalide asemel on vaja vaid pahtlilabidat või kraabitsat.

Kasutada ei tohiks lakke, ka vanasti paljukasutatud värnitsaõli mitte. Lakk ei lase kivil hingata, niiskus jääb kivi sisse ja lagundab selle üsna ruttu.

Kaitstud kivipõranda pesuks sobivad peamiselt nõrgalt leeliselised pesuvahendid.

Betoonpõrand

Betoonpindade süvapesuks on hea kuuma vee kõrgsurvepesur (270 bar/ 140 kraadi). Selline keemiavaba ja keskkonnasõbralik pesuviis ei kahjusta kivipindu.

Ka betoonpinna kaitseks võib kasutada impregneerimist, sellise töötluse saab spetsfirmast tellida.

Koos impregneerimisega võib betooni ka toonida. Kasutatavad ained ei jää pinda kilena katma, vaid imbuvad sisse. Impregneeritud põrand hülgab olmemustust, vedelikke ja õlisid, sinna ei kasva sammal ning seda on kerge puhastada grafitist või värvikahjustustest. Sel moel töödeldud betoonpõrand jääb hingama, on vastupidav külmalagundamisele, impregneer kaitseb ka UV-kiirguse eest. Taoline töötlus kaitseb pinda üle kümne aasta.

Allikas: Puumarket