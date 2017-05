Kuidas koostada lihtne tegevusplaan oma maja ehitamiseks?

Iga suur asi algab ühest julgest mõttest. Oma kodu rajamine on kindlasti suur ja julge mõte. Kuid ainult mõttest ei piisa, see tuleb ka ellu viia. Kuidas alustada oma maja ehitamist ja millele oleks mõistlik tähelepanu pöörata? Nõu annab Eno Pappel majaehitaja.ee blogis.

Tee lihtne tegevusplaan

Alustada tuleks lihtsa ja selge tegevusplaani koostamisega. Mida vähem esialgu tegevusplaanis tegevusi kirjas, seda isegi parem, sest siis ei ehmata tööde hulk kedagi ära. Mis võiks olla esimeses lihtsas tegevusplaanis?



1. Ehituse finantseerimine

Siin tuleks välja selgitada omafinantseeringu maht, laenuvõimalused ja võimalikud tagatisvarad.

Tavaliselt on vajalik leida täiendav finantseerimisallikas ehk taotleda pangalaenu. Pankade kodulehel on olemas esmased laenukalkulaatorid, mille abil saab ise teha esialgsed arvutused laenuvõime osas. Samas täpsema ja konkreetse laenupakkumise osas on kindlasti vajalik kokku leppida kokkusaamised mõne panga laenukonsultandiga ja koostöös pangaga otsida konkreetseid lahendusi. Kindlasti ei tasu piirduda ainult ühe pangaga, vaid uurida võimalusi erinevatest pankadest.



2. Krundi valik

Siin tuleks vaadata asukoha sobivust ehk kaugust keskusest, töökohast, lasteaiast, koolist jne. Oluline on siin kontrollida kommunikatsioonide olemasolu või selgitada välja nende rajamise kulud. Teha selgeks, milline on juurdepääs krundile, teede olukord.

Selgitada välja krundiga või sellega piirnevate aladega seotud piirangud (detailplaneeringud, rajatavad teed, tööstushooned jne.)

Maja tarvis sobiliku ehituskrundi leidmine on üks raskemaid tegevusi, millega peab iga majaehitaja ise hakkama saama. Krundi valikul ei ole kindlat loogikat, ennekõike peab see lihtsalt meeldima nagu ka krunti ümbritsev keskkond.

Krundi valimisel valitakse kohta, kuhu alati tahetakse tulla. Krunti tasub võimalusel vaatamas käia erinevatel aastaaegadel, nii päiksepaistes kui vihmasel päeval. Ainult nii tekib õige ettekujutus ning tunne, kas krunt sobib või mitte.

3. Maja projekt

Paika panna maja ruumide arv ja suurused ehk teha esmane ruumiplaan ning määrata ruumide otstarve.

Vastuse peavad sama järgmised küsimused: mitu korrust soovitakse majale, milline on välisilme, kuidas see sobib krundile, kas soovitakse osta tüüpprojekti või tellida individuaalprojekt arhitektilt?

Selles tegevusetapis tuleks koostada sidumisprojekt ja taotleda ehitusluba.

Abiks tuleb erinevate tüüpprojektide sirvimine, mis annab esmase arusaama, milline võiks olla maja arhitektuur ja välisilme. Maja ruumiplaani koostamisel on mõistlik algul panna kirja kõik ruumid, mis pähe tulevad. Hiljem ruumiplaan korrastub ning muutub kompaktsemaks.

Maja projekti puhul peab jätma endale aega asjade läbimõtlemiseks ehk pärast ühe projektversiooni väljatöötamist võiks lasta sel “seedida”, et tunnetada projekti sobivust.



4. Ehitamise hind ja ehitaja valik

Hinnaküsimine tuleb põhjalikult ette valmistada ning hinda oleks mõistlik küsida 5-6 ehitusfirmalt.

Muidugi tuleb hinnapakkumised põhjalikult läbi analüüsida ning alustada ehitajatega läbirääkimisi. Kõige olulisem ja keerulisem ülesanne on korraldada hinnaküsimine selliselt, et see sisaldaks kõik soovitud asjad. Iga hinnapakkumises toodud rea osas tuleb välja selgitada, mis seal täpsemalt sisaldub.

Seejärel vali sobilik ehitaja välja ja sõlmi leping.

Selline lihtne plaan ei kata küll kaugeltki kõiki tegevusi, kuid on piisav selleks, et käivitada oma maja ehitamise protsess. Kui see protsess on juba kord käima lükatud siis läheb kõik edasi juba lihtsamalt. Seejärel tuleb lihtsalt pidevalt ette kerkivad probleemid ükshaaval lahendada ning hoida sihti silme ees.

Lähemalt saad lugeda www.majaehitaja.ee