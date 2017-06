Kuidas muuta oma kodu ostjate silmis väärtuslikumaks? Mis värvi peaks kodu olema?

Mis on sinu lemmikvärv? Kui nõustud enamusega, siis sinu vastus oli ilmselt “sinine”. Järelikult ei peaks ka kodu müügi puhul tulema üllatuseks, et sinakate detailide ja üldmuljega kodud on turul populaarsed, kirjutab Liis Reisner Arco Vara blogis.

Kujutle erinevaid toone, mida näeme igapäevaselt taevas - alates heledast säravast sinisest kuni sügavate hallikate toonideni. Kõik need on kodu müüjatele suurepärased valikud! Naturaalsed ja mahedad sinised ja hallid kombineerituna valge ja maalähedaste toonidega näevad fotodel imelised välja. Nad peegeldavad valgust nii, et kodu näeb välja valge ja avar. Sinine, eriti selle heledamad toonid mõjuvad paljudele inimestele rahustavalt ja lõõgastavalt.

Samal ajal kui erinevad sinised toonid on väga hea valik, siis on ka halvemaid variante.

Mida vältida? Väga kindlale stiilile põhinevaid ja tumedaid värve! Paljud ostjad ei vaevu heitma teist pilku kodule, kus on liialdatud näiteks oranži, musta või lillaga. Tumedad värvid on sobivad juhul, kui neid kasutada mõõdutundega näiteks detailidega kontrasti loomiseks. Kuigi ka absoluutne värvi puudumine võib ostjas sama emotsiooni tekitada.

Tumesinine võib küll mõjuda kuninglikult, aga see on kindlasti värv, mida võtta siiski väikse ettevaatusega. Tumedat sinist võiks kombineerida nii valge kui soojemate heledate toonidega, et selle raskust pehmendada. Võta seda pigem kui aktsenti, mitte põhitooni.

Soovid oma kodu kiirelt ja edukalt müüa - mõtle siniselt!

Allikas: Arco Vara