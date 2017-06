Kuidas parandada auku kipsplaadis? Vaata võimalusi ka videotest

Vana tapeedi eemaldamine toob välja alati mingeid üllatusi, näiteks praod või isegi augud seinas. Auk seinas pole aga veel maailmalõpp. See tuleb lihtsalt enne viimistlustöid ära parandada. Ühe nipi pakub välja käsiraamat „Kodu remonditööd“.

Väiksemad pinnakahjustused võib parandada pahtliga, kuid suuremad kipsplaati läbivad augud, mis on tekkinud näiteks kruvide ja tüüblite eemaldamisel või siis suure mööblieseme nihutamisel juhtunud õnnetuse tõttu, vajavad auku tagantpoolt sulgevat toetustükki, et augule kantav täidis ei langeks lihtsalt seinaõõnde.

Toimi järgnevalt:

Lõika kipsplaadi tükist välja paik, mis on august umbes 25 mm pikem ning nii lai, et mahub veel august läbi.

Puuri paiga keskele väike auk ja pista sellest läbi 150 mm pikkune nöör. Seo nööri otsa suur sõlm või kinnita nöör ümber väikese naela, et see august välja ei tuleks.

Määri paiga servadele korralikult liimi ja pista paik ettevaatlikul läbi augu. Säti see kohale nii, et kogu auk on kaetud ja kusagile ei jääks vahesid. Tõmba paik nööriga tugevasti vastu plaadi tagakülge. Lase liimil kuivada.

Täida auk kipsiseguga peaaegu servani ja lõika nöör ära. Lase kuivada ja kanna peale seejärel viimane õhuke segukiht, et parandatav koht oleks ümbritseva pinnaga ühetasa.

Silu pahtlilabidaga võimalikult siledaks ning kui täidis on täiesti kuiv, lihvi pind üle.

See on üks võimalustest, kuidas auk seinas ära parandada.

Muidugi on selleks veel erinevaid võimalusi, näiteks kasutada spetsiaalset remondiplaastrit või lõigata välja õiges mõõdus tükk ning toestatult see kinnitada. Vaata võimalusi ka järgnevatest videotest.









Allikas: „Kodu remonditööd“, Varrak