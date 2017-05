Shutterstock

Vähegi lahtiste kätega ning tööriistu omav inimene saab muruniiduki tera teritamisega ise hakkama. Videos näitab Aiatehnika ekspert Taivo Raudam täpsemalt, kuidas käia üle lõikeserv ning kontrollida selle teravust. Pärast teritamist tuleb üle vaadata, et niidutera otsad oleks samal tasandil ning et niidutera oleks tasakaalus. Vastasel juhul rikub see niiduki mootorit.