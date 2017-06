Kuidas valida ja paigaldada aiavalgustust?

Aia- ja terrassivalgustus muutub suve edenedes üha aktuaalsemaks. Pimedates suveöödes toob õige valgustus esile aia ilu ning loob ka suveõhtu nautijatele turvatunde. Aiavalgust valides on võtmesõnaks funktsionaalsus ja vastata tuleb küsimustele, milliseid õuealasid ja käiguteid soovitakse valgustada ja kas lampe on vaja tee tähistamiseks, dekoratsiooniks või millegi väljavalgustamiseks.

Poodides on saadaval sadu erinevaid valgusteid, aga suures plaanis on aiavalgustuse rajamiseks kaks võimalust - tuua maa alla kaabliga elekter või kasutada päikesekollektoriga töötavaid lahendusi.

Esimene on kulukam ja keerukam, kuid pakub rohkem stabiilsust, valgust ja valikuvõimalust. Päikeseenergial töötavate lampide paigutamine on seevastu lihtne ja soodne, ei nõua elektriku abi ega aia üleskaevamist, kuid paraku ei paku need enamasti tulemuseks piisavalt aeda väljajoonistavat valgust.

Vali niiskuskindlad valgustid ja materjalid

Kõik elektri- ja kaabeldustööd jäta professionaali hooleks. Valgusteid ja materjale ostes jälgi, et need oleks niiskuskindlad ja sobilikud õues kasutamiseks. Elektrijuhtmete maa sisse kaevamisel tuleb need paigutada spetsiaalse veekindla toru sisse või kasutada niiskuskindlat maakaablit. Samuti peavad olema veekindlad kaablite omavahelised ühendused.

Valgusteid valides mõtle läbi funktsionaalsus – kas eesmärk on aeda välja valgustada, tekitada romantiline atmosfäär või näidata varjulises kohas suunda ja pakkuda turvalisust. Aiatee valgustamiseks sobivad kõige paremini postvalgustid, mille kõrgus jääb enamasti poole meetri kanti, aga valitakse ka kõrgemaid ja aristokraatlikke pargilaternaid. Kui eelistad madalat ja maapinnale paigaldatud valgustit, siis arvesta, et need jäävad talvel lume alla ning näiteks lumepuhuri kasutamisel tuleks valgustite asukohad enne lume tulekut korralikult tähistada.

Liikumisandur, taimer või lüliti?

Vajadusest sõltub ka see, kas valgustid süttivad lüliti, taimeri või liikumisanduri vahendusel. Näiteks ukse juures on mugav liikumisanduriga valgusti, mis on abiks võtmete otsimisel ja ukse lukust lahti keeramisel, kuid liikumisanduri puhul võiks arvestada, et see reageerib ka koera või kassi liikumisele ja võib hakata akna taga ööund häirima.

Praktilistel liikumisteedel juhatab liikumisanduriga valgusti teed ja on samas energiasäästlik, sest süttib ainult vajadusel. Liikumisanduritega valgusteid kasutatakse sageli ka halbade kavatsustega inimeste eemale peletamiseks, sest neil pole mugav valgusvihus oma mõtteid teoks teha.

Õdusat meeleolu loov aiavalgustus süttib aga enamasti lülitist või kasutatakse taimerit või hämaruse andurit.

LED-valgustid ei pelga külma

Valgusallika valikul tuleb silmas pidada, et hõõgpirn tarbib palju energiat ning põleb ka kiiresti läbi. Säästupirnid on küll energiasäästlikud, aga paljud mudelid ei talu madalat õhutemperatuuri, seega jälgi kindlasti märgistust. Säästupirn ei ole üldjuhul sobilik liikumisanduriga valgusallikale, sest sagedaste sisse- ja väljalülitamiste tõttu võib see kiiresti läbi põleda. Siingi on meeldivaid erandeid, seega tasuks lülituskordade arvu pakendilt kontrollida. Soodsad säästupirnid sobivad siiski vaid kohtadesse, kus neid loomad ja linnud pidevalt sisse ja välja ei lülita.

LED-valgustid reeglina külma ei pelga, samuti pole nende puhul probleemi sagedasest sisse ja välja lülitamisest, aga kindlasti tuleks õue valida niiskuskindlad ja välitingimustesse mõeldud LED-pirnid.



Talvise aia valgustamiseks päikeseenergiat kasutavaid lampe meie kliimavöötmes ei kasutata. Shutterstock

Päikesepatarei toimetab sügiseni

Päikesepatareiga valgusallikatega on lihtsam toimetada - neid saab paigutada ja ümber tõsta vastavalt soovile, kuid paraku ei kiirga need tihti soovitud tulemuseks piisavalt valgust ja pole ka nii usaldusväärsed kui elektritoitel töötavad lambid.

Vastupidavuse huvides korjatakse päikeseenergial töötavad aialambid enamasti talve tulekul aiast kokku ning pannakse kevadel taas aiatee äärde tagasi. Talvise aia valgustamiseks päikeseenergiat kasutavaid lampe meie kliimavöötmes ei kasutata.

Samas on päikeseenergial töötavate valgustite valik viimase kümnendi jooksul mitmekordistunud ja hinnad muutunud soodsaks, seega tasub kaaluda kahe valguslahenduse omavahelist kombineerimist, mis tagab õdusa ja turvatunnet pakkuva aiavalgustuse nii suveks kui talveks.