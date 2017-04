Kuidas valida ja paigaldada vannitoaplaate? Plaatimise 15 kuldreeglit

Vannituba on meie kodus tavaliselt väikseim ruum, aga selle remont ja ümbertegemine kõige kulukam. Seepärast on oluline teha plaatimine hästi ja õigesti. Kuidas plaati valida ja seina panna, räägib Haabersti K-rauta kaupluse siseviimistluse osakonna vanemkonsultant Ranno Gerassimov.

Enamasti kaetakse vannitoa seinad ja põrand keraamiliste plaatidega, mis on niiskuskindlad ja kergesti hooldatavad. Kuna vannituba on reeglina väike ning akendeta ruum, tuleks leida plaadid, mis muudavad ruumi visuaalselt avaramaks. Tasub teada, et lisaks tumedatele plaatidele, teevad ruumi väiksemaks ka erksavärvilised seinaplaadid. Seega võib näiteks laimirohelise või türkiissinise lemmikvärvi valimine vannitoa seina anda hoopis pettumust valmistava lõpptulemuse. Väikeses vannitoas võiks eelistada pigem helehalli või helebeeži plaati ning lisada hiljem värve teiste sisustuselementidega.

Samas ei pruugi olla parimaks lahenduseks ka säravvalge plaat, sest heledaid toone ja valgeid vuugivahesid on raske puhtana hoida. Vältimaks kollaseid rante valgel seinal ja põrandal, peaks nii plaate kui vuuke pesema iganädalaselt. Kui ka seina on valitud hele plaat ja vuuk, siis põrandal võiks kasutada tumedamaid, sest selle puhtana hoidmine on veelgi aeganõudvam.

Kombineerimine muudab ilma põnevamaks

Kui üheplaaniline hele plaat paistab igavana, võib isikupära lisada tagasihoidliku mustri või tekstuuriga, samuti võib omavahel kombineerida läikivaid ja matte või siledaid ja karedaid plaate. Soovi korral võib heledate plaatide kõrvale mõõdukas doosis sobitada ka erksavärvilisi plaate.

Mõnikord ei teata, et vannitoa suurusest sõltub ka plaadi suurus – väikesed plaadid sobivad väikesesse ja suured plaadid suurde vannituppa. Kui on soovi rohkem nokitseda ja põnevamat tulemust saavutada, võib kombineerida ka suuri plaate väikestega ja luua nii omanäolise mosaiigi. Kui vannituba on pikk ja kitsas, saab proportsioone pehmendada, kui plaatida tagasein tumedamate ja külgseinad heledamate plaatidega.

Loe veel

Plaatimise reeglid

1. Enne plaatimist taga hea hüdroisolatsioon, et niiskus ei hakkaks kahjustama konstruktsioone ega tekiks soodsat pinnast hallitusseente paljunemiseks.

2. Veendu, et seinad ja põrandad on sirged!

3. Tee plaadivalik mõned nädalad enne plaanitud tööga alustamist, sest soovitud plaate ei pruugi olla kohe laos. Kui oled otsustanud mõne laojäägi kasuks, veendu, et ostetavast kogusest piisab.

4. Kui oled vajaliku plaatide hulga välja mõõtnud, arvesta juurde 10% varu juhuks, kui mõni plaat puruneb, on defektiga või on tekkinud mõõtmisviga.

5. Ära unusta, et kõik vannitoas kasutatavad materjalid sh plaatimissegud, vuukimissegud, värvid ja silikoon peavad olema niiskuskindlad.

6. Planeeri plaatide jaotus selliselt, et seinte äärtesse jääks vähemalt pool plaati.

7. Vali plaadi suurusele vastav segukamm – mida suurem plaat, seda suuremad peavad olema kammi piid.

8. Alusta plaatimist teisest reast ning kasuta plaatide all toestust, näiteks loodi.

9. Kasuta vuukide jätkamiseks vuugiriste või vuuginööri.

10. Pärast seina plaatimist (esimene rida jääb tegemata) tuleb valmistada plaatimiseks ette põrand.

11. Nagu seinagi puhul, jaota plaadid eelnevalt ära ning kasuta vuugiriste.

12. Äravoolutrapi ümber kasuta võimalusel plaadi originaalserva, et sinna ei jääks teravat äärt.

13. Pärast põrandaplaadi paigaldamist ja kuivamist saad plaatida seina alumise rea.

14. Plaatide kuivamise järel vuugi esmalt seinad, seejärel põrand. Vuugisegu saad vuukide vahele kummilabida abil, vuugijäägid eemalda niiske švammiga.

15. Pärast töö lõpetamist pese plaadid korralikult puhtaks ning pärast lõplikku kuivamist tihenda põrandate ja seinte liitekohad spetsiaalse silikooniga.