Kuidas valida suvilasse kuivkäimlat?

Kui suvi möödub suvilas, kus puudub veevärk, on tarvis abi otsida kuivkäimlast. Ei tasu kohe ära ehmatada, sest tänapäevane kuivkäimla ei meenuta kuidagi nõukogudeaegset nurgatagust kemmergut, kuhu minekuks tuli esmalt kopsud õhku täis tõmmata. Praegused kuivkäimlad on praktiliselt lõhnatud, kergesti puhastatavad ja keskkonnasõbralikud.

Kuivkäimlat paigaldama asudes tasub esmajärjekorras silmas pidada ventilatsiooni. Ilmselgelt tagab just hea ventilatsioon selle, et ebameeldiv lõhn kaoks kemmergust loetud minutitega. Kuidas head ventilatsiooni tagada? Ventilatsioonitoru tuleks paigaldada nii, et üks ots on mahutis ja teine ulatub kuivkäimla katusest välja. Kui käimla juures on elektriühendus, siis võiks parema õhu saamiseks kasutada ka spetsiaalset kuivkäimla jaoks mõeldud väljatõmbeventilaatorit.

Kemmergust tuleb kompost

Populaarseks ja keskkonnasäästlikuks võimaluseks on komposti tootev kuivkäimla, kuhu võib visata ka lagunevad köögijäätmed. Osadel kompostkäimlatel on sisseehitatud süsteem, mis võimaldab kompostil valmida ennaktempos ilma selleks elektrit ja vett kasutama. Tegu on justkui sooja hoidva termospudeliga, milles valminud komposti saab kasutada koheselt aiamaal.

Komposti tootvas käimlas on oluline kasutada lisaks ventilatsioonisüsteemile turvast. See katab jäätmed, imab endasse nii ebameeldiva lõhna kui niiskuse ja tagab selle, et kompost ei muutu tahkeks. Käimlaturvast valmistatakse okaspuupurust ja turbast ning ideaalis võiks seda kasutada iga käimla kasutuskorra järel, aga pole hullu, kui näiteks lapsed või külalised selle vahele jätavad, kui teised pereliikmed meeles peavad.

Teine võimalus kompostiva käimla kõrval on kemmerg, kus eraldatakse vedelik ja tahked jäätmed. Põhimõtteliselt teeb selle töö ära tualetipott, mis suunab vedeliku kas paaki või kanistrisse ning tahked jäätmed eraldi mahutisse. Siinkohal on oluline teada, et need jäätmed ei ole koheselt kompost, aga neist võib teha komposti eraldi olme- ja aiajäätmete kompostikastis.

Vali sobiva suurusega mahuti

Kindlasti tasub igasugust kuivkäimlat ostes jälgida mahuti suurust ja tühjendamise mugavust. Mahutite suurused on väga erinevad ning sõltuvad eelkõige välitualeti kasutamissagedusest. Kui suvilas käiakse viiel päeval suve jooksul, pole mingit põhjust investeerida mitmesajaliitrisesse mahutisse, küll võib seda kaaluda, kui pere kolib sisuliselt suveks maale elama. Loomulikult saab hakkama ka 20-liitrise mahutiga, aga siis tuleb seda sageli tühjendada. Seevastu harva kasutamise korral piisab suvilasse täiesti 20-40-liitrisest mahutist. Osadel väiksematel seadmetel ongi mahuti tualettpoti sees ja selle saab paigutada otse põrandale.

Kuivkäimlat soetades ei tasu unustada ka pisimugavusi. Eestimaa suveööd pole alati kuumad, seega võiks olla prill-laud materjalist, mis ei lähe külmaks. Samuti on oluline, et pott ja prill-laud oleksid kergesti pestavast materjalist, sest mitte keegi ei taha sellele tööle ülearu väärt suveaega kulutada.