Kummaline viis reklaamida puitu. Vaata, kuidas oleks elada keerlevas ja kallutavas majas

New Yorgis ehitas aasta tagasi üks kunstnikest paar kiigena tasakaalustatud maja. Kui hoone sees ringi käidi, kiikus see liikumisega kaasa. Ja nii oli kogu nädala vältel, mil nad majas elasid.



Ward Shelley ja Alex Schweder ehitasid ReActori nimelise maja Hudson Valley’isse Ghenti linna lähedal asuvasse OMI Art Centerisse.

Skulpturaalne moodustis oli 13,5 meetrit pikk, 2,5 meetrit lai ning asetatud maapinnast 4,6 meetri kõrgusele betoonist samba otsa.

Sambal oli küljes hing, mis lubas sellele kinnitatud konstruktsioonil kiigena keskpunkti ümber kallutada ja keerelda, kui majaelanikud hoone sees liikusid.

Tasakaalustav osa koosnes puitraamist ning maast laeni ulatuvatest akendest, millest avanes vaade ümbruskonna modernsetele hoonetele.

Tegemist oli näituse eksponaadiga, millega taheti näidata, kuidas on võimalik puitu mitmel erineval moel kasutada.

„Arhitektid ja disainerid kasutavad esmaseid materjale ning see lubab heita pilgu lõpututele ja erinevatele võimalustele,“ selgitas Architecture OMI direktor Warren James.

Kumbki kunstnik hõivas ühe sümmeetriliselt paiknevatest eluruumidest, mõlemal poolel olid olemas põhilised söögivalmistamiseks vajalikud seadmed. Vannituba asus hoone keskel ning seda kasutasid nad kahepeale.

Kunstnikepaar kutsus ehitist „sotsiaalse suhtluse arhitektuuriks“. Mõlemad elasid hoones publiku pideva pilgu all viis päeva. Nende päevade jooksul pidid nad kogu aeg arvestama sellega, mida teine maja teises pooles teeb.

Allikas: dezeen.com