Kutsemeistrivõistlustel selgusid Eesti parimad noored meistrid

Neljapäeval ja reedel, 4.-5. mail toimunud kutsehariduse suursündmusel Noor Meister 2017 selgusid Eesti parimad noored meistrid. Kahepäevastel kutsemeistrivõistlustel osales ligi 400 riigi parimat kutseõppurit 31 erialal.

SA Innove hariduse agentuuri juhataja Tanel Oppi sõnutsi oli tänavune, seitsmendat korda toimunud Noor Meister õnnestunud. „Sellist sündmust on kutseharidusele ja Eesti noortele väga vaja. Noor Meister annab nii erialavaliku ees seisvale noorele kui ka tema suunajale hea ülevaate kutseõppevõimalustest ja väljavaadetest, veendumaks, et kutsehariduses on, mida valida. Kutsemeistrivõistlused said eile uhke punkti parimate noorte meistrite autasustamisega. Kutseharidus ning oskused ja teadmised, mis aitavad kiirelt muutuvas maailmas kohaneda ja oma tööd edukalt teha, on aga fookuses kogu oskuste aasta jooksul,“ lisas Oppi.

Noor Meister 2017 kutsemeistrivõistlustel hinnati võistlejate kiirust, täpsust ja omandatud teadmiste oskuslikku kasutamist.

Kutsehariduse suursündmust Noor Meister 2017 korraldas Sihtasutus Innove seitsmendat korda ning iga aastaga on kutsemeistrivõistlustel osalevate kutseõppurite ja võistlusalade arv kasvanud.