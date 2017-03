Kuulus masinasaal, mis sobis ka vabriku tooteid reklaamima

Lutheri mööblivabriku raamkarkassil masinasaali modernistlik õhustik sobis aastakümneid hiljemgi väljendama ettevõtte edumeelsust.

Raamatus „Eesti betoonehituse ajalugu“ on mainitud ühe efektsema ruumimõjuga raudbetoonist ehitisena Lutheri mööblivabriku suurte katuseakendega valgusküllast masinasaali (1912), mis on tarindatud raamkarkassil. Hoone interjöör peegeldas väga ehedalt modernistlikke ideaale ja usku, et tehnoloogia abil saavutatakse parem tulevik. Tsehhi sisevaadet eksponeeriti veel aastakümneid hiljemgi uhkusega tootekataloogi kaanepildina.

Hoone on ainulaadne juba kas või selle poolest, et siin on klaasist katus, mis oli omal ajal suurim, täna üks suuremaid Baltimaades.

Äramärkimist väärib teinegi Lutheri vabriku hoone – masinasaali kõrval asuv mööblitsehh, mida võib pidada esimeseks mitmekorruseliseks raudbetoonkarkassiga ehitiseks Eestis.

Lutheri vabrikuhooned projekteerisid tuntud Peterburi arhitektid Nikolai Vassiljev ja Aleksei Bubõr, kes muuhulgas projekteerisid ka Lutheri villa (tänane „Õnnepalee“) ja Draamateatri.