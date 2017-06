Shutterstock

Kui teil pole koduaias vihmutit või on vana just läinud palaval suvepäeval katki, siis muretsemiseks pole põhjust. Ka ise saab väga käepäraste vahenditega teha hädapärase, kuid täiesti toimiva vihmuti. Lauri Lotamõis Aiatehnikaekspertidest näitab, kuidas see käib. Selleks on vaja plastist veepudelit, naasklit, puujuppi, teipi ja traati.