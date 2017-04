Lihtsad nipid kinnisvara kiiremaks müügiks

Kinnisvara müüa soovides saab tihti omanik ise väga palju ära teha, et aidata maakleril kiiremini müüa ja saada oma kinnisvara eest kõrgemat hinda, kirjutab maakler Ave Kuut Arco Vara blogis. Head pildid on müügiprotsessis üliolulised.

Selleks aga, et häid pilte teha, ei piisa väga heast kaamerast. „Korteri või maja reklaamimisel on ülioluline professionaalselt tehtud fotod. Üldjuhul teevad maaklerid korteritest-majadest pilte nii, et see paistab ostjale atraktiivne juba esmapilgul, kuid samal ajal ei ole ebareaalne. Omanikul tasub oma kodu kriitilise pilguga üle vaadata. Väga hea on oma isiklikud esemed ja üleliigsed asjad ära paigutada. Mida vähem on piltidel asju, mis tähelepanu endale tõmbavad, seda parem,“ annab Ave Kuut nõu.

Puhas ja korras kodu näeb piltide peal kaunis välja, pildistamisel saab hubasust ja kodusust edasi anda süüdates kaminas tuli, küünlaid jne. Mõtle, mis on see, mida sina ise kinnisvarakuulutuste juures hindad? Kas vaatad pigem kuulutusi, kus pildid räämas toast või siiski pigem vastupidi?

„Tihti küsitakse, kas peaks korterit enne remontima, kas see tõstab korteri väärtust? Siin tuleks läheneda individuaalselt ja kalkuleerida, kas tehtud kulu tasub end ära. Kui piisab värskest värvikihist või uuest tapeedist, toob see kindlasti plusspunkte. Kui aga on vaja kapitaalsemalt remonti teha, tasub kindlasti kaasata professionaalid. Tihti saab odavama ja remonti vajava müüa kiiremini, kui ülehinnatud värskelt remonditud korteri. On palju neid, kelle soov on oma uue kodu värskenduskuur ise teha,“ teab Ave Kuut.

Kodu ostmine on emotsionaalne tegevus, esmamulje on ülioluline. Ave Kuut ei propageeri piltide töötlemist. Liigselt pilte moonutades saab küll luua väga hea esmamulje aga kui inimene kohapeale tuleb ja tegelik olukord ei vasta kuvatule, siis see toob lisaks pettumusele endaga kaasa ka pahameele.

„Too oma kodus esile need head pooled, mille üle uhke oled, mis sulle oma kodu juures meeldib kõige rohkem,“ kirjutab maakler.