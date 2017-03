Liikuva loomuga kohalik Pisa torn

Meie oma väike Pisa torn Saaremaal on üsna liikuva loomuga. Kord on rohkem kaldu, kord ajab end sirgu. Kunagi 100–150 meetri kaugusele rannast ehitatud majaks paikneb praegu rannajoone muutumise tõttu meres.

Üks põnevamaid tuletorne asub Kiipsaares. See tuletorn on endine navigatsioonimärk Saaremaa läänerannikul Harilaiu loodeosas paikneva neemiku keskel.

1933. aastal valminud Kiipsaare tuletorn on 26 meetri kõrgune betoontorn. Tuletorni funktsiooni täitis rajatis 1992. aastani. 2009. aastani oli Kiipsaare tuletorn kasutusel päevamärgina.

Selle majaka eriline väljanägemine pole mitte saadud arhitektuursest ja ehituslikust lahendusest, vaid loodusjõudude abil, mis on majaka viltu kallutanud.

Tuleb välja, et torni kalle ajas ka pidevalt muutub. Vahepeal ajab üsna kaldu olev majakas end sirgu. Juulis 2009 oli tuletorni kalle varasema 8–9 kraadi asemel vaid 1–2 kraadi.

Muide, ka Pisa torn on hakanud end sirgemaks ajama. Enne 1999. – 2001. aasta rekonstrueerimistöid oli Pisa torni kalle 5,5 kraadi, nüüd on see 3,99 kraadi.